وفيات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

عادل أحمد يعقوب العلي 51 عاماً، شيع، الرجال: بيان، ق9، الشارع الأول، ج10، م7، النساء: جليب الشيوخ، ق4، ش334، م17، ت: 65127193

علي هاشم إبراهيم البلوشي 68 عاماً، شيع، حسينية المرحوم الحاج حبيب البلوشي (الحيدرية)، السالمية، ق10، ش سبأ، بجانب مسجد أحمد عبدالله المحري، ت: 99780554، 66000858

نجيه خلف لفتهأرملة خليفة أحمد اللوغاني 80 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان اللوغاني، الشعب، ش عبدالله الروضان، ق4، النساء: العديلية، ق1، ش الجهاد، م16، ت: 90054007

قمبر محمد حاجي عبدالله 87 عاماً، شيع، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، ش108، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، ش أبو حنيفة، ج101، م16، ت: 99311489، 99241114

إسماعيل عبدالرزاق ادريس 78 عاماً، شيع، الرجال: الشهداء، ق5، ش512، م21، النساء: صباح السالم، ق8، الشارع الأول، ج13، م30، ت: 97222099

منيره حمد الصقر أرملة أحمد عبدالعزيز القطامي 94 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ديوان الصقر، الشامية، ق9، ش ابن بطوطة، م3، النساء: الشويخ، ق5، ش55، م9، ت: 24834383، 24810528

ثنوا ياسين منوخ الهاملي زوجة عبدالهادي طعمه صالح ملوح الخالدي

59 عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: جابر الأحمد، ق6، ش560، م1440، النساء: الدوحة، ق3، ش5، م13، ت: 99888113، 94046888

عثمان وحيد سالم المرشاد 21 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: ديوان المرشاد، الرابية، ق4، ش2، م70، مقابل ايكيا، النساء: سلوى، ق5، ش9، 38 أزرق، م415، ت: 99774669، 50200004

خديجة محمود عبدالخالق الفيلكاوي أرملة أحمد عيسى محمد الفيلكاوي 67 عاماً، شيعت، الرجال: حطين، ق3، ش315، م22، النساء: مبارك الكبير، ق8، ش22، م15، ت: 99169144، 99778759، 99638704