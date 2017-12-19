الشؤون تعيد 5 ملايين دينار للدولة

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن تحصيل الوزارة نحو 5 ملايين دينار من المديونيات المثبتة في ملف المساعدات الاجتماعية، من أصل 26 مليون دينار مسجلة مديونيات.

وصرح الخراز، بأن التحقيق جار بشأن إلغاء بعض ملفات المساعدات الاجتماعية من النظام الآلي، لافتاً إلى أن هناك ملفات موقوفة منذ مدة طويلة تم إلغاؤها من النظام ولكنها ما زالت موجودة ومديونياتها مسجلة.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت التحقيق في ملفات المساعدات المحالة إلى النيابة العامة، والتي كانت الأخيرة أعادتها إلى «الشؤون» للتحقيق فيها داخلياً، حيث أعيدت مجدداً إلى النيابة.