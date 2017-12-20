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أبرزعناوين صحف الاربعاء:- المبارك: تصويب مسار العمل البرلماني لا يحتمل التأخير.. نواب: الانسحاب من جلسة القسم ليس مقصوداً به ناصر صباح الأحمد.. وزرناه للاطلاع على أفكاره في المرحلة المقبلة.. صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو


20/12/2017  الآن- صحف محلية  12:27:31 AM

أبرزعناوين صحف الاربعاء:- المبارك: تصويب مسار ...
من الجريدة

الجريدة

المبارك: تصويب مسار العمل البرلماني لا يحتمل التأخير

 «تحقيق الوزراء» تحفظ بلاغ عبدالهادي ضد الحربي

 «مكاتب الخدم»: 990 ديناراً أدنى بدل لـ «العمالة»... والـ 400 أوهام

 الانباء

نواب: الانسحاب من جلسة القسم ليس مقصوداً به ناصر صباح الأحمد.. وزرناه للاطلاع على أفكاره في المرحلة المقبلة

 نعيم سعد لـ «الأنباء»: الشعب «كله فرحان» باستضافة البطولة ورفع الإيقاف

 الراي

صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الكويت تفجّر فضيحة عمولات بـ 64 مليون يورو

 الكويت تحتاج 6 ملايين بطاقة مدنية و3 ملايين رخصة قيادة للعامين المقبلين

 الجلاوي لـ«الراي»: غرفة «تحكم وسيطرة» مركزية لمراقبة المنافذ الجمركية والمطار

 النهار

«السكنية»: قرعة «خيطان الجنوبي».. غداً

 صدور مرسوم التجديد لجهاز «البدون» 3 سنوات

 


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