صفقة كاراكال.. إلى هيئة الفساد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، أنه بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بحماية المال العام وصيانته، فقد تقرر إحالة صفقة مروحيات «كاراكال» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» للتحقيق فيه، واتخاذ كل الإجراءات بشأنه.

وقال الصالح إنه «بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، حول صفقة مروحيات «كاراكال» فإنه تقرر أيضا إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة، لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات، والإجراءات بالصفقة، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء».