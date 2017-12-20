أكثر من 4 ألاف كويتي جامعي بدون عمل!

كشفت احصاءات صادرة عن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة عن 4512 مواطنًا جامعيًا مسجلين كباحثين عن عمل منذ أكثر من 6 أشهر ولا يعملون حاليًا ولا يتقاضون راتبًا تقاعديًا وغير مسجلين بإحدى الجهات التعليمية.

وبينت الإحصاءات التي حصلت القبس على نسخة منها 73 مواطنًا من حملة شهادات الماجستير وواحداً فقط من حملة شهادة الدكتوراة إلى جانب 1336 مسجلاً من شهادات الدبلوم.

ولفتت إلى أن اعداد الجامعيين المسجلين هي الأعلى في صفوف الانتظار من إجمالي 10185 مسجلاً حتى يوم أمس في حين يبلغ إجمالي حاملي الشهادات الثانوية 1793 مواطنًا الى جانب 1878 للشهادات المتوسطة و56 للتأهيل المهني و533 دون المتوسط.

وعن دور القطاع الخاص في توفير الفرص للمواطنين فقد أظهرت الاحصاءات احتلال قطاع البنوك النسب الأعلى في أعداد التوظيف وتوفير فرص العمل، حيث جاء البنك التجاري أولا بإجمالي 2477 وظيفة و2119 للبنك الوطني و1613 لبنك الخليج و1605 لبرقان و1524 لبيت التمويل و1478 للبنك الدولي و941 للأهلي و740 لبوبيان و516 للاهلي المتحد.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها الشركات والبنوك 30462 ألف وظيفة منها شركات نفطية وسيارات وجمعيات تعاونية واخرى استثمارية واقتصادية.

وزادت إلى أن إجمالي عدد الفرص الوظيفية المتاحة حاليا بلغ 2149 وظيفة يقابلها 18134 باحثاً عن عمل في حين تم تعيين 3806 مواطنين في القطاع الحكومي و4837 في «الخاص».

إلى ذلك، كشفت تقارير هيئة المعلومات المدنية عن 89 ألفًا و726 مواطنًا يعملون في القطاع الخاص مقابل 345 الفًا في القطاع الحكومي. وتابعت أن 13191 مواطناً فقط من العاملين في «الخاص» يحملون الشهادات الجامعية و479 لدرجة الماجستير و73 فقط للدكتوراة إلى جانب 8355 آخر غير مبين طبيعة درجته التعليمية.