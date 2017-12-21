قريبا.. عمالة منزلية فيتنامية في الكويت

كشف السفير الفيتنامي لدى الكويت ترينه مينه مانه أن بلاده تدرس إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت.

وفيما أوضح مانه في تصريح صحافي خلال لقاء اقتصادي في غرفة التجارة أن «هناك الكثير من الأمور الجاذبة لاتخاذ مثل هذا القرار»، أشار في المقابل إلى «العديد من المشاكل التي يجب أخذها أيضاً في عين الاعتبار».

وقال مانه إن «هناك أكثر من 30 شركة فيتنامية عاملة في السوق المحلية، غالبيتها متخصص في مجال البناء والإنشاءات»، موضحاً أن «عدد العمال الفيتناميين في البلاد يتراوح بين 300 إلى 400 غالبيتهم يعملون في الإنشاءات ومشاريع النفط والغاز»، مؤكداً أن «المشاريع التنموية الكبيرة في الكويت تستدعي وجود عدد أكبر منهم».

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، عبد الله المطوطح، أن «الهيئة تهدف إلى وضع الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة نحو إصدار تصاريح العمل، وتنظيم آليات انتقال العمالة».

وشدد على أن «الهيئة تحرص على توفير البيئة المناسبة لتحديد أوقات العمل، ووضع الحد الأدنى للأجور، واختيار أوقات العمل المناسبة للنساء، بالإضافة إلى التصدي للممارسات الخاطئة في ما يتعلق بقضية الاتجار بالعمالة».