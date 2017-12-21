مدرب منتخب الكويت: مواجهة السعودية.. مهمة صعبة

قال مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الصربي بوريس بونياك، اليوم الخميس، إن «مواجهة المنتخب السعودي صعبة»، مؤكدا ثقته بلاعبي «الأزرق» وقدرتهم على تحقيق الانتصار.

وأضاف بونياك، في المؤتمر الصحفي لمباراة الافتتاح أمام السعودية، يوم غد الجمعة، أن «مرحلة الإعداد كانت قصيرة وعملنا على حل بعض الملاحظات»، «موضحا أن «الأزرق» يملك نوعية جيدة من اللاعبين وقادر على المنافسة في مجموعته القوية».

وعن الانتقادات التي وجهت إليه في اختيار اللاعبين ذكر «أن المهمة صعبة، لاسيما وأن المدة كانت قصيرة لي»، مبينا أن «اللاعبين الذين تم استبعادهم جيدون لكننا مقيدون بعدد محدد».

وأشار إلى أن «المنتخب السعودي فريق قوي واستطاع الوصول إلى مونديال روسيا 2018، فهو رغم مشاركته بتشكيلة يغيب عنها بعض نجومه لكنه يمتلك مواهب مميزة».