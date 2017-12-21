بوشهري: تحويله لشركة تتماشى مع خطة التنمية وتوفر فرص عمل

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري العمل على تسهيل اجراءات خصخصة قطاع البريد وتحويله إلى شركة تتماشى مع خطة التنمية تلبية لطموحات المواطنين وتوفير فرص عمل.

وقالت بوشهري في بيان صحفي اليوم الخميس عقب جولة قامت بها على قطاعات الوزارة ان (الخدمات) من الركائز الرئيسية لتطوير البنية التحتية للدولة وبناء الاقتصاد الوطني وأحد أهم المحاور لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وأوضحت ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تحسن خدمات هذا القطاع الحيوي باعتباره رافدا رئيسيا في خطط ومشاريع الدولة التنموية.

وشددت على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع وفقا لجدول زمني مدرج بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيرة الى ان الحكومة جادة في تنفيذ برنامج عملها.

وذكرت انها ستطبق مبدا الثواب والعقاب للمسؤولين على تنفيذ المشاريع القائمة للوزارة والجهات التابعة مضيفة انها ستتابع عن كثب جميع خطوات التنفيذ على ارض الواقع للاطلاع على المستجدات ومحاولة تذليل جميع العقبات.

واضافت 'نحن مقبلون على مرحلة ينتظر منا الشعب الكويتي ان يرى معالم خطة التنمية على ارض الواقع ' مشددة على حرصها على تنفيذ المشاريع التنموية.