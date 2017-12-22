«الأزرق» يلتقي بالمنتخب السعودي في مستهل «خليجي 23»

تنطلق اليوم الجمعة منافسات المجموعة الاولى في دورة كأس الخليج العربي ال23 لكرة القدم بلقائين الاول يجمع الازرق الكويتي بالاخضر السعودي والاخر يجمع الابيض الاماراتي بالاحمر العماني.



وسيستضيف استاد جابر الدولي فعاليات حفل افتتاح خليجي 23 عند الساعة الخامسة والنصف مساء فيما ستبدأ المباراة الافتتاحية عند الساعة السادسة والنصف بين منتخب الكويت ونظيره السعودي في مباراة وصفت 'بكلاسيكو الخليجي' وبعد لقاء الازرق والاخضر سيواجه منتخب الامارات المنتخب العماني على الاستاد ذاته ضمن منافسات المجموعة ذاتها.



يذكر ان مباريات المجموعة الاولى ستلعب على استاد جابر الدولي فيما سيحتضن استاد نادي الكويت منافسات المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين والعراق وقطر واليمن والتي ستبدأ مواجهاته يوم غد السبت.