سلطنة عمان تستقبل 22 من أسرة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح

اعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة انها استقبلت 22 شخصا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح الذي قتل في وقت سابق من الشهر الجاري على يد مسلحي جماعة الحوثي.

وذكرت وكالة الانباء العمانية انه 'استمرارا للمساعي الإنسانية العمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء وصل الى السلطنة مساء أمس 22 شخصا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح'؛ وقالت ان اولئك الاشخاص سيلتحقون بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية.

وكان الرئيس اليمني السابق دعا قبل مقتله على يد مسلحي الحوثيين في الرابع من ديسمبر الجاري اليمنيين إلى 'الانتفاض' ضد الجماعة وعرض على دول الجوار المشاركة بالتحالف لدعم الشرعية باليمن فتح 'صفحة جديدة.'