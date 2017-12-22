المنتخب السعودي حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف لـ 'الأزرق'

انطلقت مساء اليوم الجمعة مباراة منتخبي الكويت والسعودية ضمن مباريات المجموعة الاولى لبطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) التي تقام في الكويت في الفترة من 22 ديسمبر وحتى الخامس من يناير المقبل.

واحرز المنتخب السعودي هدفه الاول في مرمى منتخبنا الوطني عن طريق لاعبه سلمان المؤشر في الدقيقة 13 من المباراة التي جمعهما على استاد جابر الدولي ضمن بطولة 'خليجي 23'.



وجاء الهدف إثر كرة مرتدة أبعدها الدفاع الكويتي لتصل إلى اللاعب السعودي أحمد الفريدي الذي مررها خلف المدافعين إلى زميله المؤشر الذي أودعها في المرمى الكويتي عن يسار الحارس حميد القلاف.

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة منتخبي الكويت والسعودية مساء اليوم الجمعة ضمن المجموعة الاولى لبطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) بتقدم المنتخب السعودي بهدف وحيد.

وبدأت مجريات الشوط بمحاولة كل فريق قراءة الاخر ومفاتيح لعبه حتى تمكن منتخب السعودية من استغلال كرة مرتدة ابعدها الدفاع الكويتي قبل ان تصل الى اللاعب السعودي احمد الفريدي الذي مررها خلف المدافعين الى زميله سلمان المؤشر ليودعها في المرمى الكويتي عن يسار حارس المرمى حميد القلاف في الدقيقة 13.

نشط بعدها منتخبنا وشن عدد من الهجمات الخطرة على المرمى السعودي بغية ادراك التعادل ولم يوفق مهاجميه في استغلالها وكان اخطرها تسديدة اللاعب فيصل زايد التي ارتطمت في العارضة عن يسار الحارس السعودي عساف القرني في حين اعتمد منتخب السعودية على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على المرمى الكويتي لينتهي الشوط بتقدم سعودي.

ومع بداية الشوط الثاني عزز المنتخب السعودي النتيجة لصالحه وأحرز لاعبه مختار فلاته الهدف الثاني في مرمى الأزرق.

وتمكن منتخبنا من تسجيل هدفه الاول على نظيره السعودي عن طريق لاعبه عبدالله البريكي في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وجاء هدف الأزرق اثر تمريرة طولية متقنة من اللاعب بدر المطوع خلف الدفاع السعودي استغلها البريكي وسددها مفاجئة في مرمى الحارس عساف القرني ليقلص الفارق الى هدف بعد ان تقدمت السعودية بهدفين.

واستمر الضغط الكويتي والسيطرة على مجريات الشوط الثاني، لكن لاعبو الأزرق فشلوا في إدارك التعادل بعد إضاعة عدة فرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بهدفين لصالح المنتخب السعودي مقابل هدف للمنتخب الوطني.