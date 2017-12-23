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أبرز عناوين صحف السبت:- الكرة الكويتية تعود بعرس خليجي.. الكويت بدأت الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار العراق.. إذا مات مستثمر «بتكوين» فجأة... فماذا يفعل ورثة المرحوم؟


23/12/2017  الآن- صحف محلية  12:04:02 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- الكرة الكويتية تعود ...

الجريدة

الكرة الكويتية تعود بعرس خليجي

 الكويت بدأت الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار العراق

 إمكانية إصلاح اتفاق إيران النووي مع الحفاظ عليه

 الانباء

خارطة عمل «الإحلال» الإثنين

 الروضان: «خليجي».. عمرنا وقصتنا عبر عقود

 الراي

إذا مات مستثمر «بتكوين» فجأة... فماذا يفعل ورثة المرحوم؟

 الصالح لوقف نهائي لتعيين الوافدين في «الحكومي»

 «الشرعية» اليمنية تلمّح إلى دور سياسي لنجل علي صالح

 


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