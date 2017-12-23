الدنمارك: ارتفاع عدد المساجد إلى 170 خلال عشرة أعوام

أظهر بحث أجرته البروفسورة في جامعة آرهوس الدنماركية، لينا كوهلي، ارتفاع عدد المساجد في البلاد من 115 مسجدا عام 2006 إلى 170 مسجد في العام 2017.

وأجري البحث بناء على طلب من أحزاب 'فينيسترا' الليبرالي و'الديمقراطي الاجتماعي'، و'الشعب الدنماركي' اليميني المتطرف و'الشعب' المحافظ، لتحديث بيانات البحث الذي أجري عام 2006 لعدد المساجد في البلاد.

ويشير البحث إلى أن ارتفاع عدد المساجد، سببه الرئيسي زيادة عدد المسلمين في البلاد.

ويشرف وقف الديانة التركي في الدنمارك، على 29 مسجدا من المساجد الـ 170 في البلاد.

وشهدت الدنمارك ردود فعل غاضبة على تمويل دول أجنبية لبعض المساجد في البلاد منها مسجد 'حمد بن خليفة' الذي تموله دولة قطر وافتتح في العاصمة كوبنهاغن عام 2014.

ومن المساجد التي تحظى بتمويل أجنبي، مسجد 'الإمام علي' في العاصمة أيضا، والذي بني بتمويل من إيران عام 2015.