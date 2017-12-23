ضبط وافد عربي اخفي حبوب وحشيش في أحشاءه

احبط رجال جمرك مطار الكويت الدولي مساء محاولة وافد عربي محملا بحبوب وحشيش ورغم حرص الوافد علي اخفاء المخدرات بطريقة مبتكرة الا ان رجال الجمارك تمكنوا من ضبطه والعثور علي الممنوعات .

وقال نائب رئيس لجنة الأعلام الجمركي في الإدارة العامة الجمارك مراقب جمارك مطار الكويت الدولي السيد /عيسي بن عيسي ان احد مفتشي جمارك المطار اشتبه في وافد عربي قدم من موطنه حيث وبعد تفتيشه تم العثور علي مايقارب ٢٠٠ حبة ترمادوال وضعها في مكان حساس في جسده ،ولدى تمرير الوافد علي جهاز الأشعة الجسدية الموجود في صالة الجمارك كشف الجهاز عن وجود اجسام غريبة في أحشاءه ليتم نقله ًالى المستشفى واستخراج لفافتين بهما مايقارب ١٠٠ حبة ترمادوال آخرى وقطعتان من الحشيش تحت الاشراف الطبي .

واشاد السيد بن عيسي بيقظة رجال الجمارك في ضبط الممنوعات مشيرا ًالى انهم يتصدون لكافة محاولات تهريب الممنوعات بمختلف صورها . وتؤكد الادارة العامة للجمارك بهذا الصدد انها بالمرصاد لكل من يحاول تهريب الممنوعات بكافة اشكالها وانواعها .