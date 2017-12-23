وفيات اليوم السبت 23 ديسمبر 2017

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سليمان عمران أحمد القلاف، «78 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية بو عليان، الدعية، للنساء: الشهداء، ق4، ش410، م49، ت: 66664667 – 55030010.

عبدالله عبدالوهاب خليفة المسلم، «87 عاماً»، شيع، للرجال: الشويخ السكنية، ديوان القناعات، للنساء: بيان، ق3، ش4، م9، ت: 99026225.