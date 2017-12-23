بيوت جابر الأحمد إلى 40 ألف دينار

أعلن أهالي مدينة جابر الأحمد عن تنظيم اعتصام خلال الأسبوع الجاري داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوصيل رسالة بالمطالب، ملوّحين بخطوات أخرى تصعيدية، ما لم تحل المشاكل وتُقرّ الحقوق، على حد قولهم.

وقال رئيس تجمع أهالي المدينة مزعل الرشيدي لـ القبس: حان الوقت لتستجيب الوزيرة بوشهري لمطالبات الأهالي، التي تتمحور في تحقيق المساواة بين من حصل على «بيت حكومي وقسيمة، زائداً قرضاً»، لا سيما ما يرتبط بتوفير دعم التكييف والمصاعد الكهربائية.

وطالب الرشيدي بتخفيض قيمة البيوت الحكومية إلى 40 ألف دينار بدلا عن المبلغ المقرر حاليا، والذي يصل إلى 68 ألف دينار، إلى جانب تخفيض قيمة قسط قرض بنك الائتمان المرتبط بقروض التوسعة والترميم إلى %5 بدلا عن %10 يتم استقطاعها شهرياً.

ولفت إلى أن استمرار وضع استقطاعات «الاسكان» من المواطنين سكان البيوت الحكومية الحاصلين على قروض الترميم والتوسعة بهذا الشكل إضافة إلى وجود قروض أخرى حصل على المواطن لاستكمال بيت العمر يساهم في قطع أكثر من %50 من راتبه ودخله الشهري ويوقعه ديون يصعب تسديدها.

وبيّن أن تجمع الأهالي سيقوم خلال الأسبوع الجاري بزيارة عاجلة للوزيرة بحضور عدد كبير من المنضمين للتجمّع لاطلاعها على أبرز المطالبات.