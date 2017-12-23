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أبرز عناوين صحف الاحد:- الحكومة: لا انتخابات لـ «البلدي» حالياً.. العسعوسي يعيد اختصاصات 4 نيابات.. 6 تشريعات إصلاحية أمام مجلس الوزراء.. إحالة مناقصات مشروع «المطلاع» السكني إلى «المحاسبة»


23/12/2017  الآن- صحف محلية  11:41:20 PM

أبرز عناوين صحف الاحد:- الحكومة: لا انتخابات ...
من الجريدة

الجريدة

الحكومة: لا انتخابات لـ «البلدي» حالياً

 العسعوسي يعيد اختصاصات 4 نيابات

 مطالبة بقانون جديد لمدينة الحرير

 الانباء

6 تشريعات إصلاحية أمام مجلس الوزراء

 وظائف في العقود الحكومية.. للكويتيين فقط

 النهار

جهات حكومية تنهي خدمات موظفيها ليلتحقوا بـ «الخاص»

 إحالة مناقصات مشروع «المطلاع» السكني إلى «المحاسبة»

 


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