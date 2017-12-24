إيقاف تعيين المستشارين الوافدين

علمت النهار ان ديوان الخدمة المدنية أوقف تعيين المستشارين الوافدين وجعل الترشيح لتلك الوظائف مقصوراً على الكويتيين فقط استنادا الى كتاب الفتوى والتشريع ، ومنع أي تعاقدات جديدة مع غير المواطنين، مؤكدا أن وراء ذلك تطبيق سياسة الإحلال وتكويت تلك الوظائف، وقصر تعيين غير الكويتيين على وظائف كاتب، ومراسل، وطباع. وفي شأن مغاير أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة أن فتح باب التسجيل لابناء الكويتيات لم يعلن عنه رسميا، موضحا أن الديوان مازال في طور إجراء الدراسات الفنية لعمل قاعدة بيانات لطالبي العمل من تلك الفئة تتضمن بياناتهم ومؤهلاتهم مع الاخذ في الاعتبار أن قاعدة البيانات الجاري إعدادها سوف تتضمن - على مراحل - تسجيل تخصصات الوظائف التي

يغلب عدم توافر كويتيين لشغلها .

واشار المصدر لـ النهار إلى أن التواريخ السابقة التي وضعها الديوان لفتح باب التسجيل وكان من ضمنها شهر يناير القادم لغير الكويتيين، تم التحفظ عليها لقيام الديوان بتعميم مواعيد فترات التسجيل للكويتيين خلال 2018، مؤكدا ان هناك مباحثات بين قيادات الديوان لإيجاد حلول سريعة لابناء الكويتيات، قبل ان يفتح النواب ملف التأخير في تنفيذ المرسوم رقم 17/2017 الخاص بأبناء الكويتيات في الايام القادمة.