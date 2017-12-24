مناقصات مشروع المطلاع إلى التحقيق

أحالت مؤسسة الرعاية السكنية 6 مناقصات بشأن مشروع مدينة المطلاع السكنية الى ديوان المحاسبة للاطلاع وإبداء الرأي. وقال مصدر مطلع لـ «النهار» ان المناقصات شملت «الطرق الرئيسة والبنية التحتية لـ12 ألف قسيمة» إلى جانب مناقصات انشاء وانجاز المباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسة وأعمال الطبقة السطحية. وأضاف ان تحويل المناقصات إلى ديوان المحاسبة تم

حرصا من المؤسسة على أخذ رأيه قبل وبعد توقيع العقود، مبينا ان «السكنية» تتخذ هذه الخطوة لحماية نفسها قانونيا حتى وإن كانت قد حصلت على الاعفاء من الرقابة المسبقة في تنفيذ المشاريع.