أزمة خانقة تنتظر الكهرباء والماء في الكويت بين اللافي والعون

شهد موقع التواصل الإجتماعي 'تويتر' سجالاً من نوع خاص، بين مراقب محطات في وزارة الكهرباء والماء المهندس نايف اللافي ووكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية المهندس فؤاد العون.

وبدأ السجال في تغريدة للمهندس اللافي بقوله من خلال حسابه الشخصي '‏في القادم من الايام ستعاني الكويت من ازمة خانقة بالكهرباء والماء ليس لعدم وجود طاقة منتجة كافية ولكن لعدم وجود صيانة للمحطات حيث انتهت جميع عقود الصيانة ولم تجدد في اغلب المحطات توليد القوى الكهربائية الوضع كارثي وينذر بالخطر كان الله في عون ⁧‫#بخيت_الرشيدي‬⁩ وزير الكهرباء'، وجاء الرد سريعا من قبل الوكيل العون محذراً بإجراء قانوني سبتخذ حيث قال 'يرجى تحري الدقة وعدم اشاعة أخبار غير حقيقية مستغلا الوظيفة الحكومية الاشرافية حيث انه كان من الاولى والاجدر رفع تقرير للوزارة في ما ورد من طرفكم بالطريق الرسمي لا كتابة تغريدة لغير المختصين مردود عليها جملة وتفصيلا وتثير جوا من عدم الاستقرار .سوف نتعامل مع هذه التغريدة بالإطار القانوني'.