وزارة التغير المناخي: القرار جاء بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، حظر استيراد الطيور الحية من السعودية.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، في بيان وصل الأناضول، إن 'قرار الحظر جاء بسبب تسجيل مرض إنفلونزا الطيور في المملكة'.

وأضاف البيان، أن قرار الحظر 'شمل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية كافة، وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريًا'.

ووفق البيان، حظرت الوزارة استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريًا وبيض المائدة من المنطقة المصابة في مدينة 'الرياض'.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في العاصمة (الرياض).

وفي بيان منفصل أصدرته الوزارة السعودية أمس (السبت)، قالت إنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض فى إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.