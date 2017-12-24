رفضت اللجنة الفنية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم احتجاج المنتخب العُماني على مشاركة اللاعب محمد أحمد مع منتخب الإمارات لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الودية مع منتخب أوزبكستان في نوفمبر الماضي.

وأكدت اللجنة الفنية للبطولة أن نتيجة مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي انتهت بفوز الإمارات على عمان 1 /صفر ستبقى كما هي.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الكويتي حامد الشيباني وبحضور جميع الأعضاء .

ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة الفنية لخليجي 23 على استبدال اللاعب السعودي هزاع الهزاع بعد إصابته بالرباط الصليبي وقيد اللاعب هتان سلطان بدلا منه في القائمة بعد الاطلاع على التقارير الطبية والأشعة الخاصة باللاعب