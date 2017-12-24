قالت شركة الدرة للعمالة المنزلية الكويتية انها تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام العمالة المنزلية من دول جديدة بأسعار مناسبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد ان الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد أسعار استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول.

وأكدت حرصها على عدم تحمل المواطنين أي تكاليف إضافية أو أرباح موضحة أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا حسب أسعار مكاتبها في بلدها إضافة الى المصاريف الادارية تبلغ نحو 970 دينارا كويتيا (نحو 3215 الف دولار أمريكي).

وذكرت ان إيراداتها لم تتجاوز نحو 2 في المئة على سعر تكلفة استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا اذ تم تسعير استقدام تلك العمالة بمبلغ 990 دينار كويتي (نحو 3281 الف دولار أمريكي) وهو السعر الأقل في السوق المحلي لافتة إلى ان قانون إنشائها حدد لها نسبة 10 في المئة.

وقالت الشركة 'ان كل مايشاع في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية فيما يتعلق باتهامات مسؤولي الشركة ليس له أساس من الصحة على الإطلاق' مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة لحفظ حقوقها.