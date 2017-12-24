بونياك: سنتغلب على مشكلة خط الهجوم أمام عمان

أكد مدرب منتخب الكويت المدرب الصربي بوريس بونياك اليوم الاحد أنه سيتغلب على مشكلة خط الهجوم في المبارة المقبلة مع المنتخب العماني ضمن منافسات الجولة الثانية.



وقال بونياك في مؤتمر صحفي ان المنتخب العماني لديه مميزات قوية ويلعب بروح عالية ولياقته البدنية جيدة موضحا ان الاداء الجماعي هو السمة الغالبة للاحمر العماني.



وبين أن المنتخب الكويتي سيسعى لتحقيق نتيجة ايجابية مشيرا الى ان غياب المنتخب الكويتي عن الساحة الدولية لاكثر من عامين اثر على اداء الفريق.



ويلتقي المنتخب الكويتي نظيرة العماني غدا الاثنين على استاد جابر الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية للبطولة في مباراة مصيرية لهما بعد ان خسر الكويت امام السعودية وعمان امام الامارات في الجولة الاولى ل(خليجي 23) يوم الجمعة الماضي.