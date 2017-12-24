تونس تمنع طائرات الإمارات من الدخول

قررت وزارة النقل مساء اليوم الأحد، 'تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية، من تونس وإليها، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية'، وذلك وفق ما أفاد به (وات) مصدر مسؤول برئاسة الحكومة.

يذكر أن شركة طيران إماراتية اتخذت منذ يوم الجمعة الماضي، قرارا يتمثل في منع تونسيات من السفر على متن طائرتها المتوجهة إلى دبي والذين بقوا عالقين بالمطارات، رغم اقتطاعهم لتذاكر السفر.

وقد تم منع كل امرأة تونسية، مهما كان سنها، من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد أفادت، في بيان مساء الجمعة، أنه تم قبول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس 'للإستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات'، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الإماراتي أكد أن 'هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية'، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة .

كما التقى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد ظهر الجمعة في دار الضيافة بقرطاج، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس سالم عيسى القطام الزعابي.