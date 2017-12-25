أبرز عناوين صحف الاثنين:- لا دعم عمالة لأصحاب تراخيص المشاريع المتناهية الصغر.. ناصر صباح الأحمد تلقى دعوة محمد بن سلمان لزيارة السعودية.. الخليفة: حفل شرق لم يكن «ماجناً» والرقابة اعترضت على ملابس المذيعة

الجريدة

الغانم: الأمير الداعم الرئيسي لكل تحركات رفع الإيقاف

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كان المحرك الرئيسي والداعم والمساند لكل تحركات رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، إلى جانب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي كانت توجيهاته السديدة داعماً لجهود رفع هذا الإيقاف الظالم، دون المساس بدستور الكويتيين وكرامتهم، معرباً عن شكره لصاحب السمو وولي عهده، على جهودهما التي كللت بعودة النشاط الرياضي، وإقامة بطولة «خليجي 23» على أرض دولة الكويت.وعلى صعيد ذي صلة، وتعقيباً على تسريب فيديو مسيء لسمو ولي العهد أثناء حفل افتتاح البطولة، صرح الغانم، قبيل خروجه من المجلس أمس، بأن تسريب ذلك الفيديو وإظهار الأمور على غير حقيقتها جاءا «محاولة خبيثة لتعكير صفو هذه البهجة والاحتفال بالبطولة»، قاطعاً بأن الحقائق ستظهر بعد انتهاء البطولة ومغادرة ضيوف الكويت «الذين نقدر وجودهم معنا».واعتبر أن «من حاول أن يبقي الإيقاف الرياضي هو من حاول إفساد هذا الاحتفال، لكن الجماهير الكويتية أبت إلا أن تعمل على نجاحه»، مشيراً إلى أنه سيتم الإفصاح عن كل النتائج في الوقت المناسب.في السياق ذاته، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن جهاز أمن الدولة باشر التحقيق في تسريب هذا الفيديو المسيء بهدف معرفة الأسباب والدوافع وراءه، مبينة أن وزارة الإعلام، بناء على توجيهات مباشرة من وزيرها محمد الجبري، أوقفت عن العمل صباح أمس عدداً من المسؤولين والفنيين العاملين في سيارة النقل التلفزيوني التي كانت موجودة أثناء البث، والإدارات المعنية، وأحالتهم إلى التحقيق.وذكرت المصادر أن الوزير الجبري شدد على ضرورة محاسبة المخطئ وعدم التهاون مع أي خطأ يسيء إلى أي رمز من رموز البلاد، كما أنه بصدد اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق بعض مسؤولي الوزارة، وخصوصاً في قطاعات الفنيين والموظفين الذين كانوا يعملون في حفل افتتاح البطولة، لافتة إلى أن الوزارة استدعت أحد المديرين ومخرج النقل المسؤول وقت البث لمعرفة من كانوا موجودين في السيارة التلفزيونية.وتوقعت المصادر إنهاء تكليف الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الهندسية خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء تدوير بين مديري الإدارات في قطاعي التلفزيون والهندسة.

«الدرة»: نسعى لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى

بينما نفت شركة «الدرة» للعمالة المنزلية صحة الاتهامات، التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي بحق مسؤوليها، أعلنت الشركة أنها تعمل جاهدة على فتح باب استقدام العمالة المنزلية إلى البلاد من دول جديدة بأسعار مناسبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.وقالت الشركة في بيان أمس، إن الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف بالدول المصدرة للعمالة، هي المسؤولة عن تحديد أسعار استقدام العمالة وفقاً لقوانين تلك الدول، لافتة إلى حرصها على عدم تحمل المواطنين أي تكاليف إضافية أو أرباح.وأوضحت أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا حسب أسعار مكاتبها في بلدها، إضافة إلى المصاريف الإدارية تبلغ نحو 970 ديناراً كويتياً، مشيرة إلى أن إيراداتها لم تتجاوز نحو 2 في المئة على سعر تكلفة استقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا إذ تم تسعير استقدام تلك العمالة بمبلغ 990 ديناراً وهو السعر الأقل في السوق المحلي، في حين قانون إنشائها حدد لها نسبة 10 في المئة.وقالت الشركة «إن كل ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف فيما يتعلق باتهامات مسؤولي الشركة لا أساس له من الصحة على الإطلاق»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحفظ حقوقها.

لا دعم عمالة لأصحاب تراخيص المشاريع المتناهية الصغر

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تصرف دعماً للعمالة على تراخيص المشاريع المتناهية الصغر، مؤكدة أن الموافقة على صرفه مرهونة بصدور قرار من مجلسي الوزراء والخدمة المدنية، فضلاً عن توجيه من الوزير المسؤول بشأن الجهة المخولة صرف ذلك الدعم.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن وزارتي التجارة والشؤون وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تدرس، في اجتماعات تنسيقية، إيجاد آلية لإصدار إذون عمل لأصحاب تلك التراخيص، غير أنها لن تكون حاسمة لصرف الدعم، إذ «ليس كل من يتمكن من الحصول على إذن عمل يصرف له ذلك الدعم».ولفتت إلى أن أصحاب تراخيص تلك المشاريع يمثلون شريحة جديدة، مما يتطلب وقتاً يفوق السنة لدراستها ووضع الملاحظات عليها ورؤية نتائجها حتى لا يتكرر سيناريو ملف العمالة الوهمية وصرف دعم عمالة دون وجه حق، مبينة أن عدد التراخيص التي تم إصدارها حتى الأسبوع الماضي تجاوز 908.

الانباء

ناصر صباح الأحمد تلقى دعوة محمد بن سلمان لزيارة السعودية

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.كما استقبل سموه بقصر السيف ظهر امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات في المنطقة وكان المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود وصل إلى البلاد صباح امس في زيارة للبلاد.وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الاميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة المدارية التي ضربت جنوبي الفلبين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر ببرقية تعزية الى الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة المدارية التي ضربت جنوبي الفلبين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

لا استثناء من حظر تعيين الوافدين في الحكومة

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة مستمرة في تطبيق قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم يحدث اي استثناءات لهذا القرار الذي امتد ليشمل المستشارين.وأكدت ان تطبيق قرار الحظر قارب على السنتين ولم يحدث خلالهما اي استثناءات نهائيا، مشيرة الى ان بعض التخصصات التي لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وهي حالات معلنة تتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين، وهؤلاء في تخصصات محدودة.وأعربت عن ترحيبها الكامل بالتعاون مع لجنة الإحلال البرلمانية، مشيرة الى ان الحكومة ومن قبل تشكيل اللجنة توفر للمجلس وللنواب كل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتوظيف وبعملية الإحلال التي تستمر كما هو مقرر لها.وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم في جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتبار يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر الجاري يوم راحة لجميع العاملين في الدولة على أن يترك تنظيم دوام بعض الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة بحسب نظام العمل لديهم.وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن يوم الأحد المقبل يعتبر يوم عمل ولكن طبقا لصلاحية مجلس الوزراء التي نصت عليها المادة 82 من نظام الخدمة المدنية سيعتبره مجلس الوزراء يوم راحة باعتباره يقع بين يوم السبت الموافق 30 ديسمبر وهو يوم راحة ويوم الاثنين 1 يناير باعتباره عطلة رسمية.وأوضحت المصادر أنه لن يتم ترحيل موعد العطلة على اعتبار انه يوجد قرار للمجلس بعدم ترحيل عطلة رأس السنة الميلادية من موعدها «بحسب قرار لمجلس الوزراء فإن عطلة رأس السنة الميلادية تكون في موعدها ولا ترحل الى يوم آخر».وكانت «الأنباء» قد انفردت في 17 الجاري بنشر أن عطلة السنة الجديدة 4 أيام وأن تعميم ديوان الخدمة المدنية مرهون بموافقة مجلس الوزراء وستشمل العطلة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 29 و30 و31 الجاري بالإضافة الى يوم الاثنين الموافق 1 يناير على ان يستأنف الدوام يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير.

الراي

1.3 مليار دينار... انخفاض متوقع في عجز الميزانية

كشفت مصادر رفيعة لـ«الراي» أن وزارة المالية تتوقع أن يصل عجز الميزانية للسنة المالية الحالية (2017 /2018) قبل احتساب حصة الأجيال القادمة إلى 4.6 مليار دينار. ولفتت المصادر إلى أن «هذه التوقعات مبنية على أساس ثبات نسبة الزيادة في الإيرادات الشهرية، متزامنة مع افتراض وصول المصروف إلى نسبة 100 في المئة من الاعتماد المقرر لهذا العام».وبناء على هذا الافتراض، فمن المتوقع أن يبلغ حجم التراجع في عجز الموازنة نحو 28 في المئة، مقارنة بالعجز الفعلي الذي ظهر في الحساب الختامي للدولة عن العام (2017/2016) البالغ 5.9 مليار دينار قبل احتساب نسبة الـ 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة، و7.2 مليار بعد احتساب تحويل حصة الأجيال القادمة.وذكرت المصادر أن «وزارة المالية استندت على سيناريوين لحسابات العجز، موضحة أن الأول يعتمد فرضية بلوغ المصروف 100 في المئة من الإجمالي المعتمد، في حين يعتمد الثاني بلوغ نسبة المصروف 93.5 في المئة فقط».وبناء على الافتراض الأول، رجحت المصادر أن «تصل إيرادات العام الحالي إلى 15.2 مليار دينار، مقابل مصروفات بواقع 19.9 مليار. ومع احتساب نسبة العشرة في المئة التي يتم استقطاعها لحساب الأجيال القادمة عند 1.5 مليار دينار، ليبلغ بذلك العجز الكلي للميزانية العامة نحو 6.1 مليار دينار».في المقابل، توقّعت المصادر أن «تبلغ الإيرادات وفق السيناريو الثاني (93.5 نسبة المصروفات) نحو 15.2 مليار دينار، مقابل مصروفات بنحو 18.6 مليار دينار».وبناء على ذلك، فمن المفترض أن يبلغ عجز الميزانية العامة للسنة الحالية نحو 3.33 مليار دينار، لتبلغ بذلك نسبة التراجع مقارنة بالعام المالي الماضي نحو 77 في المئة. ومع احتساب نسبة احتياطي الأجيال القادمة، فسيصل العجز المتوقع إلى 4.8 مليار دينار.

باسل الصباح تعهّد لـ«الصحية»: قانون متكامل لمزاولة مهنة الطب

كشف رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب حمود الخضير عن تعهد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، إحالة مشروع قانون متكامل لتنظيم مزاولة مهنة الطب خلال شهر واحد، مشيراً الى أن مشروع القانون يتضمن ما يتعلق بحقوق المريض والتأمين عن الأخطاء الطبية وحقوق مزاولي المهنة.وقال الخضير عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور الوزير الصباح وعدد من قيادات الوزارة، إن اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن حقوق المريض، موضحا أن الوزير والقياديين في الوزارة أبلغوا اللجنة بموافقتهم عليها من حيث المبدأ.وفي السياق، أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب يوسف الفضالة، ان الوزارة اكدت انها بصدد تقديم مشروع قانون متكامل بعد انتهاء «الفتوى والتشريع» من الاطلاع على صياغته ومن ثم اعتماده من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة خلال شهر، مبينا ان اللجنة وفي ضوء هذا التوجه الحكومي، سترجئ البت في الاقتراحات بقوانين المنظورة أمامها بشأن حقوق المريض، لحين وصول المشروع الحكومي في فبراير المقبل.

خورشيد لـ «الراي»: مؤجّل بحث الوثيقة الجديدة للإصلاح الاقتصادي

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عزمه التحرك بعد موافقة أعضاء اللجنة لعقد اجتماع يضم رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوزراء المعنيين لمناقشة الخطوات التنفيذية لـ«رؤية الكويت 2035» ودعوة النواب الراغبين بالمشاركة في النقاش، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بحث الوثيقة الجديدة للإصلاح الاقتصادي تمَّ تأجيله إلى موعد غير محدد.وقال خورشيد لـ«الراي» إن «النقاش حول مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية سيتسع لوضع الركائز الأساسية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الوطني، عبر تبني (رؤية الكويت 2035) وأحد مكوناتها مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التعليمية وربط مخرجاتها بحاجة سوق العمل ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك معالجة الوضع الصحي وجعله رافداً لموارد الدخل، وغيرها من المكونات التي سيتم بحثها في الاجتماع».وأوضح خورشيد أن «اللجنة ستطلب من الوزير المسؤول عن المجلس الأعلى للتخطيط كل الدراسات والمتطلبات التشريعية الرامية لتهيئة الطريق أمام (رؤية الكويت 2035 ) ومدينة الحرير»، مشيراً إلى أن سمو الأمير ركّز في نطقه السامي في افتتاح دور الانعقاد على الأمن الاجتماعي والوضع الاقتصادي والتنموي.وأوضح خورشيد أن المفترض بالحكومة إزاء هذا التحرك النيابي «المنطلق من استشعارنا بالمسؤوليات الوطنية، أن تبادر لمقابلة هذا التحرك بخطوات جادة، وإن كانت غير قادرة على التحرك لملاقاة المجلس، فإن الوضع الحالي يفرض عليها أن تزحف إذا كانت مشلولة عن الحركة والركض لاستقبال هذه الخطوات وملاقاتها»ونوَّه خورشيد إلى أن «تبني السلطة التشريعية لتصحيح مسار الوضع الاقتصادي وتنويع موارد الدخل لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بجيب المواطن، وهو خط أحمر بالنسبة لنا، ولن نقبل به، وإنما يرمي إلى اتخاذ خطوات عملية في سبيل تذليل معوقات إصلاح الاقتصاد الوطني، بعيداً عن جيب المواطن والاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل».

النهار

الخليفة: حفل شرق لم يكن «ماجناً» والرقابة اعترضت على ملابس المذيعة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الليلة قبل الماضية بخبر حول إقامة حفل ماجن في مسرح دعيج الخليفة بمنطقة شرق أحياه المطرب العراقي اوراس ستار ظهرت خلاله مقدمة الحفل بلباس غير محتشم، كما شهد الحفل وفق ما تردد في مواقع التواصل هرجاً ومرجاً ورقصاً بين الشباب والبنات.النهار سعت لاستيضاح حقيقة الأمر فتوجهت إلى الشيخ دعيج الخليفة لتسأله عما حدث بالضبط، حيث أكد الخليفة ان الحفل كان مقاماً تحت رعايته وفي مسرح دعيج الخليفة في شرق وان هذا الحفل تميز بالمستوى الفني الرفيع ولم يشهد أي خروج عن المألوف.وأوضح ان الرقابة المسؤولة طالبت بتغيير ملابس مذيعة الحفل بعدما قامت بتقديم الفنان عبدالسلام الزايد ورأت الرقابة ان ما ارتدته المذيعة لا يتناسب مع الحفل. وأشار إلى انه تم لفت نظر المذيعة لهذا الأمر وطُلب منها بشكل ودي تغيير ملابسها حيث تم تغيير المذيعة واستمرت الحفلة وسط تجاوب جماهيري وتميز من نجوم الحفل. وقال الخليفة: سعيد بالتعاون الإيجابي من قبل عناصر الرقابة التابعين لوزارة الاعلام، وبتوجيهاتهم وتوصياتهم، وقد قامت عناصر الرقابة بكتابة تقرير اشادت فيه بالتعاون من قبل العناصر المنظمة للحفل. وقال: يبدو ان هنالك التباساً بشأن حفل آخر أقيم في باحة كشك مبارك حيث غادر جميع نجومه مباشرة البلاد الى دولهم.وأشار الخليفة الى ان الحفل الذي اقيم تحت رعايته شارك فيه كل من عبدالسلام الزايد واوراس ستار مطرب اغنية تورط التي تحقق حالياً نجاحاً كبيراً واستقبلت من قبل الجمهور بتفاعل ايجابي.

الحساوي: «الاستزراع» يسد 50 % من عجز الأسماك الطازجة

قام فيصل الحساوي مدير عام هيئة الزراعة بافتتاح مركز خدمة المزارعين في منطقة العبدلي الزراعية الذي يهدف لتسهيل جميع الاجراءات للمزارع وتقديم العون الدائم وكل الاحتياجات بالاضافة إلى تيسير انجاز المعاملات والتي يحتاجها المزارع بشكل دوري من دون مراجعة المبنى الرئيس للهيئة بمنطقة الرابية مع توفير المبيدات والاسمدة والاعلاف والشتلات التي يحتاجها المزارعون بشكل مستمر . وأكد الحساوي ان افتتاح المركز يأتي ضمن خطة الهيئة لمواكبة التطوير في منظومة العمل في مشاريعها وايقاف هدر الوقت والجهد لتحقيق سرعة انجاز المعاملات والاعمال المتعلقة بالقطاع الزراعي وخدمة المزارعين ومحاولة تقديم يد العون الدائم لهم، مؤكدا أن الهيئة تسعى جاهدة للمحافظة على انتاجية المزارع من خلال تشجيعها اللامحدود للمزارعين ودعمهم بكل ما يحتاجونه ما يعود بالنفع على القطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي .وعلى هامش الافتتاح قام الحساوي ووفد الهيئة بجولة في منطقة العبدلي الزراعية للوقوف على تطورات العمل والاشراف الدوري على مشاريع الهيئة وحسن سير العمل بالاضافة إلى الالتقاء بعدد من المزارعين للاستماع إلى شكواهم ومقتراحاتهم وبحث إيجاد حلول سريعة لها .وخلال الجولة قام الحساوي بزيارة إحدى مزارع الاستزراع السمكي التي تعمل وفقا لاستراتيجية وضعتها الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاسماك المستهلكة في لكويت وتحقيق المزيد من الانتاج والعمل على تطوير نظم الاستزراع السمكي المتبعة لسد الفجوة بين العرض والطلب فقد أتى اهتمام الهيئة بالاستزراع السمكي رغبة منها في سد الفجوة القائمة بين معدل الطلب المرتفع جدا للاسماك في الكويت والانتاج المحلي المحدود.وفي هذا الإطار أشار الحساوي الى ان الهيئة وضعت خططا مدروسة لرفع كفاءة الاستزراع السمكي إلى جانب تطوير وإثراء المخزون الطبيعي للاسماك في المياة الاقليمية وذلك من خلال مشروع الاستزراع السمكي الاقتصادي المدرج ضمن خطة التنمية 2018 - 2019.وأكد الحساوي انه من المتوقع ان يسد الاستزراع السمكي حوالي 50 في المئة من العجز في الأسماك الطازجة بحلول عام 2025 وذلك في ظل المشاريع التي تقوم بها الهيئة حاليا وتدرجها ضمن خطط تطويرها وتنميتها لتنشيط الاستزراع السمكي وتحقيق اعلى فائدة وفقا لمعايير جودة الانشاء والتصميم وتقنيات الاستزراع السمكي العالمية.كما قام وفد الهيئة بزيارة مزارع الامن الغذائي للمراقبة المباشرة والاطلاع الكامل على احدث التطورات والانجازات التي يقدمها المشروع وضمان جودة العمل .يذكر أن الهيئة تهدف بشكل اساس من خلال مشاريع الامن الغذائي إلى تعزيز الثروة الغذائية بشقيها الحيواني والنباتي وما يثمره من رفع معدلات انتاجية اللحوم الحمراء وانتاجية الالبان ومشتقاتها وانماء الثروة الحيوانية وزراعة الاعلاف الخضراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان بالاضافة إلى تربية الدجاج وانتاج البيض وسد حاجة المستهلك المحلي من المنتجات الزراعية بشكل عام وهو ما يسهم في الحد من استيرادها من الخارج .وقد قام الحساوي بالاطلاع على أحدث التطورات وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه مشاريع الامن الغذائي التي دشنتها الهيئة، مؤكداً ان الهيئة تولي مفهوم الامن الغذائي أهمية خاصة لايمانها بضرورته وتعتبره بمنزلة سياسة استراتيجية وتمضي بخطى حثيثة في تحقيقه بمختلف ابعاده.