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أبرز عناوين صحف الاثنين:- لا دعم عمالة لأصحاب تراخيص المشاريع المتناهية الصغر.. ناصر صباح الأحمد تلقى دعوة محمد بن سلمان لزيارة السعودية.. الخليفة: حفل شرق لم يكن «ماجناً» والرقابة اعترضت على ملابس المذيعة


25/12/2017  الآن- صحف محلية  12:36:25 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- لا دعم عمالة لأصحاب ...
من الجريدة

 

الجريدة

الغانم: الأمير الداعم الرئيسي لكل تحركات رفع الإيقاف

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 الانباء

ناصر صباح الأحمد تلقى دعوة محمد بن سلمان لزيارة السعودية

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 الراي

1.3 مليار دينار... انخفاض متوقع في عجز الميزانية

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 النهار

الخليفة: حفل شرق لم يكن «ماجناً» والرقابة اعترضت على ملابس المذيعة

 الحساوي: «الاستزراع» يسد 50 % من عجز الأسماك الطازجة

 


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