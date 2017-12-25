الدمخي والكندري: مسلك خطير وسابقة لم تعتدها

أعرب النائب عادل الدمخي عن أسفه لعدم اكتمال نصاب اللجنة التشريعية حيث كان من المقرر أن تنافش في اجتماعها اليوم الرسالة المحالة من قبل مجلس الأمة فيما يخص النائبان المسجونان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، مشيرا الى أن من حضر هم الحميدي السبيعي ومحمد هايف ومحمد الدلال.

وقال الدمخي في تصريح إن أكثر من خبير دستوري أكدوا أنه لا يجوز حبس النواب إلا بحكم بات، مبينا أن حجز النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي غير قانوني.

ولفت الى أن النواب المحبوسين مازالوا يتمتعون بمميزات النائب وحصانته.

من جانبه، أوضح النائب عبدالكريم الكندري أن عدم اجتماع اللجنة التشريعية اليوم فيما يخص رسالة الدمخي حول النواب المسجونين هو مسلك خطير يدخل اللجنة التشريعية في لعبة خطيرة وسابقة لم تعتدها.

ولفت الكندري في تصريح الى انه كان الأجدى إبداء الرأي في الاجتماع بدلا من عدم الحضور، مبينا أن الغياب كان متعمدا.