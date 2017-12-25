القبض على عصابة تقوم بالتزوير في محررات رسمية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الجنسية والجوازات ' الإدارة العامة لشؤون الإقامة ' تمكن من كشف واقعة تزوير في محررات رسمية وتقديم مستندات مخالفة للحقيقة لنقل كفالة وافد إلى إحدى الجهات التعليمية مقابل مبلغ مالي.

فقد وردت معلومات إلى إدارة البحث والتحري تفيد وجود شبهة تزوير في شهادة موافقة مبدئية لتحويل كفالة وافد من جنسية عربية إلى إحدى الجهات التعليمية وعليه تم تكثيف التحريات التي اكدت صحة المعلومات، وبعد اخذ الأذن القانوني تم عمل كمين للمندوب وهو يقدم المعاملة لإحدى إدارات محافظات العمل واصطحابه إلى إدارة البحث والتحري وبالتحقيق معه أفاد بأن الموافقة صحيحة فتمت مخاطبة الجهة المنوطة التي أفادت بأن الموافقة المبدئية غير صحيحة وغير صادرة من قبلها وأن رقم الصادر يعود لموافقة شخص آخر على كفالة نفس الجهة وبمواجهة المندوب بما سبق أقر واعترف أن من زوده بالموافقة المزورة مندوبة من أبناء جلدته وباستدعائها أفادت بأن المندوب هو من زور الموافقة المبدئية عن طريق استخدام المعاملة الصحيحة لخبرته بالتزوير والتلاعب بالبيانات الصحيحة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالتزوير وانهما يقومان بذلك مقابل مبلغ مالي .

تمت إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص وسجلت قضية رقم 127/2017 جنايات الاندلس.