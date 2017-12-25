القحطاني والأنصاري يعتذران عن فيديو أبوحسن

قدم نجمي المنتخب الوطني فهد الأنصاري وخالد القحطاني اعتذارهما للجماهير عن الألفاظ التي انتشرت بعد ان تداول مغردين مقطع فيديو له مع زميله في المنتخب خالد القحطاني يتضمن ألفاظاً غير لائقة.

حيث قال الأنصاري والقحطاني في تغريده مماثلة لهما عبر تويتر:

‏«أعتذر لكم جميعاً عن اللي شفتوه وسمعتوه في الفيديو المنتشر، والموضوع كان من باب الغشمرة مع الجهاز الطبي داخل المعسكر حالنا كحال بقية الشباب، وما كنا متعمدين تصوير هذا المقطع أصلاً، فالتصوير تم بدون علمنا وتفاجئنا من إنتشاره، وتركيزنا لمواجهة عمان ونسأل الله التوفيق لمنتخبنا».

ومن جهته اعتذر القحطاني من خلال حسابه بقوله'