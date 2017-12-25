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مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة.. لوقوعه بين عطلتين

25/12/2017  الآن - كونا   4:24:45 PM
مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة.. لوقوعه بين ...

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان مجلس الوزراء قرر اعتبار يوم الاحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2017 يوم راحة تعطل فيه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعمالها نظرا لوقوعه بين يوم السبت 30 ديسمبر وهو يوم راحة ويوم الاثنين 1 يناير 2018 وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال الصالح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين ان الدوام الرسمي في الوزرارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2018.



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