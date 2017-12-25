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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الطبطبائي والحربش يطالبان بتمكينهما من حضور جلسة اليوم.. مجلس الوزراء يحيل شبهات المناقصات إلى «نزاهة».. أزمة معاشات العسكريين المتقاعدين... «تتحلحل»!


25/12/2017  الآن- صحف محلية  11:49:07 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الطبطبائي والحربش ...
من الجريدة

الجريدة

الطبطبائي والحربش يطالبان بتمكينهما من حضور جلسة اليوم

 «مبادرة التوافق» للسلطتين: فرص الإصلاح تتلاشى

 مجلس الوزراء يحيل شبهات المناقصات إلى «نزاهة»

 الراي

استقالة أعضاء «المناقصات» بسبب شبهات حول ترسية مناقصة تابعة للديوان الأميري

 أزمة معاشات العسكريين المتقاعدين... «تتحلحل»!

 «حماية الأموال»: عازمون على التحقيق في فضيحة عمولة مروحيات «كاراكال»

 النهار

تعيين 5 أعضاء في جهاز المناقصات

 اتساع دائرة التحقيق حول التسريبات التلفزيونية لحفل «خليجي 23»

 


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