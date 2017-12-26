'نزاهة': عدم إحالة بلاغات للنيابة ضد وزير سابق وبعض القياديين.. إشاعة

نفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الثلاثاء صحة ما أثير عن عدم احالة الهيئة بلاغات الى النيابة العامة واصفة ذلك بانه عار من الصحة تماما.



وقال الأمين العام بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور محمد بوزبر ان (نزاهة) أحالت عددا من البلاغات الى النيابة العامة ضد وزير سابق وبعض القياديين والإشرافيين الحاليين والسابقين في عدد من الجهات الحكومية.



وذكر ان الهيئة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية القضايا التي أثيرت أخيرا حول صفقة مروحيات (كراكال) والجهاز المركزي للمناقصات العامة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات وزارة الداخلية.



واكد حرص الهيئة وجديتها في التعامل مع هذه المعلومات حينما تستوفي الشروط القانونية اللازمة لاعتبارها جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.