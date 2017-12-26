تخفيض الوافدين بالحراسة والنظافة

عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعًا مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية بشأن خفض أعداد الوافدين العاملين في الحراسة والأمن والنظافة بنسبة 25% من المسجلين على العقود والمشاريع الحكومية بما يحقق توجهات الدولة نحو معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس.

وقال مدير عام الهيئة بالانابة احمد الموسى: إن ممثلي تلك الجهات ابدوا تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الاطار، مؤكدين امتثال الجهات التابعين لها لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بهذا الصدد.

واضاف: «بدأنا بالفعل تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسب متفاوتة من اجمالي الأعداد الواردة في العقود التي يتم ابرامها أو تجديدها أو تمديدها».