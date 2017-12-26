9 ملايين دينار تبرعات خيرية لصالح سوريا واليمن

بلغ إجمالي التبرعات التي حصلتها الجمعيات الخيرية لصالح ضحايا الحروب والمنكوبين في سورية واليمن خلال العام الحالي نحو 9 ملايين دينار.

وأعلنت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في قطاع التنمية في وزارة الشؤون منيرة الكندري، أن الجمعيات المصرّح لها «حصلت 3 ملايين و108 آلاف دينار لليمن، و5 ملايين و715 ألف دينار لصالح سورية، بإجمالي وصل إلى 8 ملايين و823 ألف دينار».

وبينت أن «الجمعيات طلبت تمديد حملاتها لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في مواعيد متفرقة من السنة المقبلة، بسبب استمرار الأوضاع المأسوية في البلدين».

وقالت إن «عدد الجمعيات المرخص لها جمع التبرعات بلغ 9 لصالح المنكوبين في اليمن مقابل 18 جمعية لصالح سورية»، مؤكدة أن «الجمعيات نسقت في تحويل الأموال مع وزارتي الخارجية والشؤون»، مشددة على التزامها بضوابط جمع التبرعات وتطبيق القوانين كافة والقرارات ذات الصلة.