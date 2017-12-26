10 يناير نتائج الثانوية العامة

كشف مصدر ان «وزارة التربية ستعلن نتائج اختبارات المرحلة الثانوية يوم الاربعاء 10 يناير المقبل».

وفي أول قرار وزاري يصدره، منح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي صلاحيات أوسع لوكلاء الوزارة في شأن إبرام العقود، حيث استبدل بعض النصوص الواردة في قرارات وزارية سابقة في شأن التفويض في بعض الاختصاصات، والتي تم على إثرها منح وكيل الوزارة صلاحية توقيع العقود التي تبرمها الوزارة، والتي تجاوز قيمتها 3 ملايين دينار وحتى 10 ملايين للعقد الواحد، إضافة إلى منح الوكيل المساعد للشؤون المالية صلاحية توقيع العقود التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار للعقد الواحد وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

من جهة أخرى، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» انه «سيتم إعلان نتائج اختبارات المرحلة الثانوية على موقع الوزارة يوم الاربعاء 10 يناير المقبل»، معلناً أن «281 مدرسة ابتدائية ومتوسطة رفعت نتائج طلابها على موقع الوزارة، الذي تم تحديثه ببعض الخدمات الاضافية، أهمها تضمين الموقع كشفاً تفصيلياً لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية»، مبيناً انه «سيتم توزيع الشهادات الدراسية على طلبة المرحلتين يوم الثلاثاء المقبل».

وأكد المصدر أنه «لا شكاوى حتى اللحظة وردت إلى الكنترول من اختبارات المرحلة الثانوية، التي تسير وفق الخطة المعدة لها في المناطق التعليمية كافة»، نافياً إلغاء أي أسئلة وردت بالخطأ في أي مادة دراسية.

وتطرق المصدر إلى بعض الشكاوى الواردة من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والاشرافية في المرحلة المتوسطة، في شأن دوامهم الممتد حتى 14 يناير رغم انتهاء الاختبارات وتعطيل الطلبة، مؤكداً «لديهم أعمال يقومون بها كإعداد قوائم الطلبة وتجهيز كشوف المنقولين وأمور أخرى»، مستغرباً: «لمَ التذمر طالما أن رواتبهم تنزل في موعدها ويقومون بمهام هي في الأصل من صميم أعمالهم».