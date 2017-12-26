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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- إلغاء لجنة صياغة مشروع المصالحة.. عسكريان و3 مدنيين سرَّبوا الفيديو المسيء لولي العهد.. تأجيل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»


26/12/2017  الآن- صحف محلية  11:56:34 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- إلغاء لجنة صياغة ...
من الانباء

 

الجريدة

إلغاء لجنة صياغة مشروع المصالحة

 الفضالة: «دولة الرئيس» سلب الحكومة اختصاصاتها والغانم يرد: يبقى ابن العم صالح ونحترم رأيه

 النيابة تحجز أصحاب المقطع المسيء لولي العهد

 الانباء

ناصر صباح الأحمد يبدأ الخميس زيارة للسعودية

 الأمير أشاد بالفائزين بجائزة الإنتاج العلمي لعام 2017: إسهاماتكم متميزة وعليكم بمواصلة النجاح والتقدم لرفع راية الوطن

 الراي

عسكريان و3 مدنيين سرَّبوا الفيديو المسيء لولي العهد

 تأجيل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»

 مطالبات نيابية بكشف حقائق شبهات «المناقصات» وعمولات صفقتي «كاراكال» و«يوروفايتر»

 النهار

خفض سن التقاعد يُبحث 2 يناير

 مصر: إعدام 15 مداناً بـ«الإرهاب» وقتل رجال الجيش والشرطة

 


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