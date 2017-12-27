خالد مشعل: 3 خطوات لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس

قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، إن «مواجهة القرار الأمريكي المتعلق بالقدس، يمر عبر ثلاث خطوات، الأولى تتعلق بالعمل على إجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن هذه الخطوة».

جاء ذلك خلال كلمة له أمام الأمانة العامة «أعلى هيئة تنفيذية» لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، بالعاصمة الرباط، بحسب الموقع الرسمي للحزب.

وأضاف مشعل أن «الخطوة الثانية تتمثل في وجود استراتيجية عمل على المدى البعيد وبنفس طويل، لأن «الرئيس الأمريكي دونالد» ترامب يراهن على أن ما يقع الآن بالشارع العربي والإسلامي، هو مجرد حماس سرعان ما سيخبو وينطفئ، وهو ما يقتضي الالتزام بالاستمرار في رفض الخطوة «الأمريكية».

وبخصوص الخطوة الثالثة، قال مشعل، إنها تتمثل في «تنويع العمل في كل الساحات والجبهات الممكنة، لدعم فلسطين»، مشدداً أن «الشعب الفلسطيني سيقاوم إلى آخر نفس، لأن القدس بالنسبة له خط أحمر».