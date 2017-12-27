الإمارات ترفع أسعار الوقود في يناير المقبل

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار البنزين بواقع 8 إلى 9 فلوس (0.024 دولار) خلال يناير/ كانون ثاني المقبل، بينما رفعت أسعار الديزل بواقع 13 فلساً (0.035 دولار)، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار البنزين بين 3.9 و4.2 بالمائة، بينما بلغت زيادة الديزل 5.9 بالمائة، وفق حسابات 'الأناضول'.

وستضاف إلى هذه الأسعار الجديدة، نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة المقرر تطبيقها في الإمارات اعتباراً من يناير 2018.

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرت عبر موقعها الالكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.24 درهماً (0.61 دولار) مقابل 2.15 درهماً (0.585 دولار) في ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وارتفع سعر 'بنزين 95' (الأكثر شعبية) إلى 2.12 درهماً (0.58 دولار) مقابل 2.04 درهماً (0.555 دولار)، ووصل سعر 'بنزين 91' إلى 2.05 درهماً (0.558 دولار) مقابل 1.97 درهماً (0.536 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيانات - أن أسعار الديزل زادت من 2.2 درهم (0.599 دولار) إلى 2.33 درهم (0.634 دولار).

ومن المقرر أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع يناير وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في فبراير/ شباط.

وكانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.