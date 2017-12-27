البحرين: إسقاط الجنسية عن 11 مدانا في قضايا إرهاب

أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الأربعاء الموافق 27 /12 / 2017م في قضية تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة 'النويدرات' بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد مع تغريمهم مبلغ 300 ألف دينار عما اسند إليهم من اتهام، وبمعاقبة المتهمين من الرابع حتى العاشر بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام للارتباط وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر وبمصادرة المضبوطات وذلك عن تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وقال الحمادي ان تفاصيل الواقعة تعود الى قيام المتهم الأول بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين إرهابيتين الأولى يقودها المتهم الثاني والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث، وتولت المجموعة الأولى مهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وتخزينها في مستودعات سرية من اجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى بالداخل بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين فتمكنت المجموعة الأولى من استئجار منزل بمنطقة النويدرات لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة وتمكنت كذلك من استئجار قطعة ارض فضاء بمنطقة النويدرات لاستخدامها كورشة لتصنيع المتفجرات وتم وضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، وعليه قامت المجموعة بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي قاموا بتصنيعها فضلا عن الأسلحة والمتفجرات المهربة من إيران.

وأضاف ان المجموعة الثانية مهمتها استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل البلاد كما تتولى توفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات وتسليمها للجماعات التي تتولى التصنيع والتجميع ومنها الجماعة الإرهابية التي يقودها المتهم الثاني, وثبت خضوع المتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع للتدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات من اجل ارتكاب أعمال الجماعة الإرهابية في كتائب الحرس الثوري الإيراني بجمهورية إيران وكتائب حزب الله العراقي بجمهورية العراق، وعليه تم القبض على سبعة متهمين ونفاذاً للإذن الصادر تم ضبط بالمنزل الذي يقع بمنطقة النويدرات وتحديداً داخل المخزن السري على عبوات متفجرة ومواد متفجرة شديدة الخطورة وقنابل يدوية عسكرية وأسلحة كلاشنكوف وأسلحة ومجموعات كبيرة من الطلقات النارية لمختلف الأسلحة وكذلك جسم صاروخي ومجموعة كبيرة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات وكذلك تم ضبط بالورشة الكائنة في نفس المنطقة على جهاز كبير للتلحيم والتصنيع وجهاز آخر كبير وهو عبارة عن جهاز كبس كذلك جهاز تلحيم ومجموعة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات.



وأوضح الحمادي ان نيابة الجرائم الإرهابية أسندت في التدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية تقارير إدارة الأدلة الجنائية واعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.