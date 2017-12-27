كهرباء الكويت آمنة في عام 2018

أعلنت وزارة الكهرباء والماء أن كل قطاعاتها تعمل على تأمين احتياجات الشبكتين الكهربائية والمائية استعدادا لصيف عام 2018.



وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الوزارة فؤاد العون في تصريح صحفي ان القطاع يجري أعمال الصيانة وتطوير الأنظمة والاصلاحات لوحدات إنتاج طاقتي الكهرباء والماء.



وأضاف العون ان التنسيق يجري بهذا الشان مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتأمين حاجات محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه من الوقود اللازم.



وأوضح أن برنامج الصيانة السنوية في جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية مايو مبينا أنه تتم خلال هذه الفترة أعمال الصيانة اللازمة للوحدات البخارية والغازية والمقطرات ووحدات التناضح العكسي والمساعدات.



وذكر انه خلال هذه الفترة تقوم الوزارة بأعمال الصيانة المشتركة والخاصة وأعمال التحديث والتطوير للمحافظة على استمرارية عمل جميع وحدات إنتاج الكهرباء والماء بأعلى كفاءة وجاهزية استعدادا لموسم الصيف.



وقال ان برنامج الصيانة السنوي الفعلي لعام 2018/2017 بدأ في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي ومستمر في جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لوحدات التوربينات البخارية والغازية ووحدات تقطير المياه.



وأشار الى ان هذه الفتره تمثل الثلث الأول لموسم الصيانة السنوية المبرمجة لعام 2018/2017 على ان تكتمل بنهاية مايو المقبل استعدادا لموسم لصيف.



وبين العون أن لدى الوزارة عقود خدمات لتشغيل وصيانة وحدات إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي قدرة إنتاجية 6430 ميغاوات وتمتد إلى فترات تتجاوز صيف 2018 اضافة الى عقود صيانة مختلفة جار تنفيذها في جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.



وأكد ان وضع المخزون الاحتياطي الحالي 'آمن ومستقر' ولم يتجاوز الحد الأدنى المطلوب خلال برنامج الصيانة السنوية لافتا في الوقت ذاته الى ان أي انخفاض قد يشهده هذا المخزون امر متوقع بسبب عمليات الصيانة في وحدات تقطير المياه.