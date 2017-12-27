الدستورية ترفض مساواة الرجل بالمرأة.. في السكن

تبددت آمال المرأة الكويتية المعقودة على الطعن المقدم إلى القضاء على عدم دستورية قانون الاسكان، الذي يمنح السكن للرجل ولا يساويه مع المرأة، إذ قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ‏طلب الحصول على السكن يقدم من رب الأسرة، والمشرِّع لم يفرق بين رجل وامرأة في توفير الرعاية السكنية لكل منهما ما داما ضمن أسرة تستحق الرعاية السكنية.

وتصدر الحكم قائمة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط شبه إجماع على منطقيته.

في السياق، أعلنت المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي اللتان تقدمتا بالدعوى سابقا نيابة عن عدد من المواطنات، قبولهما بحكم الدستورية، مؤكدتين أنهما بذلتا كل ما عليهما.