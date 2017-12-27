جامعة الكويت بدون أحبار!

كشفت خطابات رسمية لقطاعات في جامعة الكويت عن ازمة في توريد بعض مواد القرطاسية والاجهزة البسيطة لادارات مختلفة.

وحسب كتب لم توافق ادارة الشؤون المالية في الجامعة على طلبات بعض الادارات والقطاعات لتوريد احبار، أو اجهزة فاكس، بسبب عدم توافر ميزانية كافية لذلك.

وكانت بعض الادارات خاطبت ادارة المشتريات في الجامعة لشراء بعض الحاجيات الاولية لها، فخاطبت الأخيرة بدورها ادارة الشؤون المالية، فجاء ردها بالرفض، معللة ذلك بأن «البند لا يسمح بتوفير هذه الطلبات».

وفي هذا الشأن، كشفت مصادر مطلعة ان الجامعة تعاني من ازمة في توفير الميزانية الكافية لاغلب جهات الصرف الضرورية، تمددت لتصل الى عدم التمكن من توفير ابسط الاحتياجات، مؤكدة ان مساعي المعنيين لا زالت مستمرة في استثناء القطاعات التعليمية من خفض الميزانية.