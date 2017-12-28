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أبرز عناوين صحف الخميس:- «الدستورية»: لا حق للمواطنة المتزوجة بغير كويتي في السكن.. «سجن النواب» يهدد بمساءلة المبارك.. الجارالله: الوساطة الكويتية لن تتوقف والمصالحة الخليجية ستتحقق يوماً من الأيام.. حجز المسيئين لسمو ولي العهد إلى الأحد القادم


28/12/2017  الآن- صحف محلية  12:00:08 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الدستورية»: لا حق ...
من الجريدة

الجريدة

«الدستورية»: لا حق للمواطنة المتزوجة بغير كويتي في السكن

 «سجن النواب» يهدد بمساءلة المبارك

 الجارالله: المواقف حول القدس لن تؤثر في علاقاتنا بواشنطن

 الانباء

المحكمة الدستورية ترفض «الطعن النسائي» المُطالب بمساواة الرجل والمرأة في حق السكن

 الجارالله: الوساطة الكويتية لن تتوقف والمصالحة الخليجية ستتحقق يوماً من الأيام

 الراي

«البصمة» تحرم الموظفين من الأعمال الممتازة والوظائف الإشرافية

 بخيت الرشيدي لـ«الراي»: صيانة المحطات الكهربائية لا تؤثر على المخزون والإنتاج

 «الدستورية» ترفض الطعن بقانون «الرعاية السكنية»: لا فرق بين الرجل والمرأة... ووثيقة البيت باسم الزوجين

 النهار

حجز المسيئين لسمو ولي العهد إلى الأحد القادم

 «السكنية» تسلم اليوم أذونات البناء في غرب عبدالله المبارك

 


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