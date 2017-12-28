الحريص مهدداً أصحاب القرار: لو أدعيهم لديواني.. ستضيق بهم المنطقة

أطلق النائب مبارك الحريص تحذيراً شديد اللهجة لمجلس الوزراء بشكل عام وللجهة المختصة على مشروع تطوير الجزر بشكل خاص ( ويفهم من تهديده انه موجه للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد لأنه المسؤول عن ملف تطوير الجزر ) من مغبة تجاهل حقوق قبيلة العوازم فيها منذ عشرات السنين.



وبيّن الحريص خلال مداخلته بجلسة مجلس الأمة امس الأربعاء ان أبناء من قبيلة العوازم هم أول من استوطنوا تلك الجزر في الكويت ولهم فيها العديد من الممتلكات قبل نزوحهم إلى مناطق العاصمة، مستغربا تجاهل احقيتهم في ممتلكاتهم في مشروع تطوير الجزر وتجاهل الحكومة لهم.



وختم الحريص تصريحه بالتهديد بأنه قادر على حشد أبناء قبيلة العوازم أصحاب الحق في الجزر في اجتماع عام بديوانه بقوله : 'لو ادعي اجتماع في ديواني لأصحاب هذه الأرض ستضيق بها المنطقة' !