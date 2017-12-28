رئيس البرلمان العربي: القدس عاصمةٌ أبديةٌ لدولة فلسطين

افتتح رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان الثانية لدور الانعقاد الثاني تحت شعار «القدس عاصمةٌ أبديةٌ لدولة فلسطين».

وقال السلمي، في جلسة الافتتاح، إن «ذلك يأتي تنفيذاً لخطة البرلمان العربي التي اعتمدها في جلستهِ الطارئة، وشرع في تنفيذها فوراً»، مؤكدا ومجددا موقفه الثابت تجاه قضيته المركزية الأولى فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية».

أوضح أن «البرلمانُ العربي سيُقر في هذه الجلسة خطة عمل للتصدي لترشح القوة القائمة بـ«الاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2020-2019».