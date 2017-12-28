الخطوط الكويتية: تأخر أغلب الرحلات بسبب جهاز سير الحقائب في المطار

قالت الخطوط الجوية الكويتية ان تأخر أغلب الرحلات عن الاقلاع في موعدها ناتج عن التعطل المستمر لجهاز سير الحقائب في مطار الكويت، مما أدى إلى تكدس الحقائب وتأخر وصولها للطائرات.

وأضافت عبر حسابها الرسمي في تويتر: عملاؤنا الكرام نود التنويه بأنه بسبب تعطل العمل باستمرار في جهاز سير الحقائب في مطار الكويت فقد تسبب ذلك بتكدس الحقائب وتأخر وصولها للطائرات وازدحام الركاب ونتج عن ذلك تأخر أغلب الرحلات عن موعدها الاصلي بالاقلاع ونأسف لهذا الخلل الخارج عن الارادة.

وتابعت 'نرجو من الركاب التوجه لمنطقة الوزن المبكر للأمتعة الواقعة في المبنى الرئيسي للكويتية تخفيفاً للزحام الحاصل حالياً في مطار الكويت بسبب تعطل جهاز سير الأمتعة باستمرار وتكدس الحقائب'.