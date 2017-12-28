حجزا مقعدهما بالدور نصف النهائي على حساب السعودية والكويت

تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الاماراتي في ختام منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بدون اهداف.
وظهر المنتخب الكويتي في هذه المباراة بصورة افضل نسبيا من مبارتيه السابقتين حيث صنع العديد من الفرص لكنها لم تترجم الى اهداف .
وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الاماراتي الى الدور المقبل من البطولة برصيد خمس نقاط خلف المنتخب العماني برصيد ست نقاط فيما حصل الكويت على نقطته الوحيدة في البطولة.
وفي مباراة أخرى، فاز منتخب عمان على نظيره السعودي في ختام منافسات المجموعة بهدفين مقابل لاشيء ليتأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23.
واحرز المنتخب العماني هدفه الاول بمساعدة لاعب المنتخب السعودي خالد عبدالباقي الذي اكمل كرة سعيد الرزيقي المرتدة من حارس المرمى السعودي داخل شباكه بالخطأ فيما عاد سعيد الرزيقي ليعزز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة ال78 بكرة رأسية اودعها على يسار الحارس السعودي.
وبهذ الانتصار يتأهل المنتخب العماني الى الدور المقبل متصدرا مجموعته برصيد ست نقاط فيما تبقى رصيد المنتخب السعودي عند اربع نقاط لتنتهي مسيرته في هذه البطولة.