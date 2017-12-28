حجزا مقعدهما بالدور نصف النهائي على حساب السعودية والكويت

تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الاماراتي في ختام منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بدون اهداف.

وظهر المنتخب الكويتي في هذه المباراة بصورة افضل نسبيا من مبارتيه السابقتين حيث صنع العديد من الفرص لكنها لم تترجم الى اهداف .



