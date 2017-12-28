'الهيكلة': صرف 431 مليون دينار علاوات اجتماعية لـ 68 ألف مواطن

حقق برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة العديد من الإنجازات في مختلف الإدارات خلال عام 2017 شملت تدريب 3660 باحثا عن العمل بإجمالي 495 ألف دينار ضمن 39 خطة عمل معتمدة و339 برنامج عمل.

وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي: إن «الهيكلة» صرف العلاوة الاجتماعية لـ68 ألف مواطن بمبلغ 431 مليون دينار إلى جانب صرف 83 ألف دينار لـ192 كبدل للبحث و15 مليون دينار لمكافأة الخريجين بإجمالي 13 ألفاً و942 مواطناً.

ولفت المجدلي إلى توفير برامج تدريبية للمبادرين حيث تم تخصيص مبلغ 80 ألف دينار لتدريب 40 مبادرا، كما تم وضع آلية لتوجيه الطلبة للقطاع الخاص إلى جانب توفير 3059 فرصة للمشاريع الصغيرة قابلها 56 شركة قدمت فرصا تدريبية في فترة الصيف شملت 662 طالبا.

وزاد أن التقارير الإحصائية لعمل البرنامج السنوي أظهرت مراجعة 8767 مواطناً لأول مرة و4818 لفرص عمل دورية مبينًا أنه تم صرف تأمين 4088 حالة ضد البطالة وصرف عشر آلاف كمكافأة للخريجين إلى جانب 6187 علاوة اجتماعية وتسليم 59562 ألف مستند للقوى العاملة.

وأفاد أن البرنامج أعد حزمة مقترحة من المشروعات تشمل مشروع قرار التوظيف المركزي وتأهيل القيادات النسائية الوطنية العملة في القطاع الخاص واعتمادات دولية للتدريب وتغيير ثقافة المواطن الكويتي تجاه العمل في القطاع الخاص ومتابعة إنجاز مشروعات البرنامج والمدرجة ضمن الخطة السنوية الثالثة.