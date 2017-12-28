صدور قرارات ندب وتثبيت بالوزارة مخالفة للمقرر قانوناً

وافق ديوان الخدمة المدنية رسمياً على تثبيت وليد الغيث، ووليد العومي، ومنصور الديحاني، ومنصور الظفيري، وجاسم بوحمد، مديرين لمناطق الجهراء والأحمدي ومبارك الكبير وحولي والفروانية التعليمية (على التوالي).

وحسب الكتاب الرسمي الذي أرسله رئيس الديوان م. أحمد الجسار الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، فإنه بناء على طلب الوزارة بعرض القرارات الصادرة بندب وتثبيت الموظفين الشاغلين لوظيفة مدير منطقة تعليمية على مجلس الخدمة المدنية، فقد وافق المجلس خلال اجتماعه المنعقد 29 نوفمبر الماضي، على إجازة القرارات وذلك استثناء من شروط شغل الوظيفة المقررة.

وأكد الديوان استمرار من يشغل إحدى وظائف الهيئة التعليمية المصنفة في صرف المزايا المالية المقررة لمستوى الوظيفة المصنفة التي يشغلها، ومن لم يكن شاغلاً لاحدى وظائف الهيئة التعليمية، فيحدد له مستوى الوظيفة المصنف في مجال التعليم.

وأشار الديوان الى استحقاق جميع مديري المناطق التعليمية الذين تمت الموافقة على تثبيتهم لبدل الاشراف المقرر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2017 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف، الصادر في 3 يوليو الماضي.

وطالب الديوان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل وزارة التربية لمدة لا تتجاوز الشهرين بحيث يتم التوصل الى المتسبب في نشوء الخلاف في الرأي بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية الذي أدى الى صدور قرارات الندب والتثبيت لوظيفة مدير منطقة تعليمية بالمخالفة للمقرر قانوناً وأن تتقدم تلك اللجنة بتقريرها النهائي الى مجلس الخدمة المدنية في الوقت المحدد.

من جانب آخر، اختتم طلبة الثانوية العامة امس اختبارات الأسبوع الأول، حيث أدى طلاب الصف العاشر مادة اللغة العربية، والصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي مادة التربية الاسلامية، والصف الثاني عشر (علمي – أدبي) مادة اللغة الانكليزية، ومن المقرر أن تستأنف الاختبارات يوم الثلاثاء المقبل عقب نهاية إجازة رأس السنة الميلادية.

وأشاد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجان العاملة من خلال توفير المناخ الملائم لابنائنا الطلبة لكي يؤدوا اختباراتهم بكل اريحية.

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد حالات الحرمان من أداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني حتى امس 183 حالة في الجغرافيا والكيمياء في حين بلغ عدد حالات الغياب 1384 طالبًا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الطلبة المقيدين لأداء مادة الكيمياء في القسم العلمي بلغ 21686 طالبًا وطالبة حضر منهم 20934 في حين بلغ عدد حالات الغياب 752 طالبا وطالبة و98 حالة حرمان.

وأوضحت أن إجمالي عدد المقيدين لأداء اختبارات مادة «قضايا البيئة والتنمية المعاصرة» للقسم الأدبي والمعهد الديني بلغ 14961 طالبًا وطالبة خضع للاختبار منهم 14329 في حين بلغ عدد حالات الغياب 632 وبلغت حالات الحرمان 85 حالة فضلاً عن 73 حالة (طبية).