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أبرزعناوين صحف الجمعة:- تظاهرات تهتف بالموت لروحاني وخامنئي في عشرات المدن الإيرانية.. خادم الحرمين الشريفين بحث مع ناصر صباح الأحمد العلاقات بين البلدين.. الخارجية» تردّ على الاتهامات «الأفريقية» بـ «العبودية»


28/12/2017  الآن- صحف محلية  11:54:48 PM

أبرزعناوين صحف الجمعة:- تظاهرات تهتف بالموت ...
من الجريدة

الجريدة

تظاهرات تهتف بالموت لروحاني وخامنئي في عشرات المدن الإيرانية

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خادم الحرمين الشريفين بحث مع ناصر صباح الأحمد العلاقات بين البلدين

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«الخارجية» تردّ على الاتهامات «الأفريقية» بـ «العبودية»: المزاعم حول وضع الخادمات دعاية وتكسّب انتخابي

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