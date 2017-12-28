أبرزعناوين صحف الجمعة:- تظاهرات تهتف بالموت لروحاني وخامنئي في عشرات المدن الإيرانية.. خادم الحرمين الشريفين بحث مع ناصر صباح الأحمد العلاقات بين البلدين.. الخارجية» تردّ على الاتهامات «الأفريقية» بـ «العبودية»

الجريدة

تظاهرات تهتف بالموت لروحاني وخامنئي في عشرات المدن الإيرانية

احتجاجاً على سوء إدارة الحكومة للبلاد، عمت التظاهرات أرجاء إيران، في ذكرى الحركة الخضراء، رافعة شعارات «الموت» للمرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيسي الجمهورية حسن روحاني، والسلطة القضائية صادق لاريجاني، لتشمل بذلك جميع أجنحة النظام الإيراني، باستثناء صقور الإصلاحيين.وبينما كان البعض يتصور أن التظاهرات ستخرج معترضة على الغلاء وسوء إدارة البلاد، فإن الشعارات التي رُفعت كانت أعلى سقفاً وتحولت ضد النظام.وبدأ الحراك في مدينة مشهد، حيث رفع المتظاهرون شعارات «الموت لروحاني» و«الموت للديكتاتور» و«لا لغزة ولا للبنان... عمري فدا إيران»، وينتسب الشعاران الأخيران إلى اعتراضات ما بعد انتخابات عام 2009، المعروفة بالحركة الخضراء، وفيها كان المتظاهرون يلقبون المرشد بالديكتاتور.واضطرت الشرطة إلى استعمال رشاشات المياه والقنابل المسيلة للدموع، وفي النهاية، إلى إطلاق الرصاص الحي لمنع تقدم المحتجين، الذين تجمعوا في ساحة الشهداء بمدينة مشهد، إلى حرم الإمام الرضا.وسرعان ما امتد الحراك إلى مدن نيشابور وكاشمر القريبتين من مدينتي مشهد ويزد في جنوب شرق البلاد أيضاً.وتحولت تظاهرات عمالية للمطالبة بالرواتب في مدينة تبريز إلى احتجاجات سياسية أيضاً، إذ رفع المتظاهرون شعارات مشابهة لشعارات «مشهد»، بعد أن وصلت مشاهد التظاهرة إلى هناك.وتصادم مؤيدو الرئيس السابق أحمدي نجاد مع بعض من ادعوا أنهم أنصار خامنئي، في مدينة بوشهر جنوبي إيران، واندلعت اشتباكات بالعصي والأيادي.وردد أنصار نجاد شعارات ضد روحاني والمرشد الأعلى، الذي انتقد أمس الأول تصرفات الرئيس السابق وأعوانه تجاه السلطة القضائية ورئيسها.وتشهد مدينة الأهواز العربية في محافظة خوزستان، تظاهرات حاشدة ضد روحاني وحكومته منذ الاثنين، إثر تسريب رسالة لأحد مساعدي الرئيس يقترح فيها إقامة سدود إضافية على نهر كارون، الذي يمر في خوزستان، لتحويل مياهه إلى المناطق الجافة الأخرى من البلاد، كما يهين نواباً من المحافظة.وبلغت الاحتجاجات أوجها، أمس، وردد متظاهرون شعارات منتقدة للمرشد والنظام، في حين هاجم آخرون الحوزة العلمية في مدينة شيراز وأضرموا النار فيها، رافعين شعارات ضد روحاني وخامنئي.وتجمع أهالي مدينة كناوة، بشكل سلمي في الساحات، اعتراضاً على الوضع الاقتصادي، دون رفع أي شعارات، إلا أنهم تحولوا إلى العنف، بسبب تصادم القوى الأمنية معهم، وردوا على قمعهم بمهاجمة مديرية المحافظة وقطعوا سكك الحديد وقلبوا الباصات وأضرموا النار فيها، ليعرقلوا السير، احتجاجاً على دخول الوحدات الخاصة من الحرس الثوري على الخط، ومحاولتها تفريق المتظاهرين بالعنف والضرب واعتقال بعضهم.وامتدت التظاهرات، بعد ظهر أمس، لتشمل مدن بيرغند في شرق إيران، وزنجان في غربها. وكانت مدينة أصفهان قد شهدت احتجاجات ضد الحكومة لم تهدأ منذ أسبوع.أما في طهران، فقد هاجم بعض المعترضين حسينيات ومساجد، أشهرها حسينية منطقة دركة، وأضرموا النار فيها ليلاً. واتهمت الأجهزة الأمنية عبدة الشيطان بافتعال هذه الحوادث.وبدأت معظم هذه التظاهرات في أكثر المدن الإيرانية، بعد قيام الرئيس حسن روحاني بتقديم لائحة ميزانية حكومته للعام المقبل، إذ أثارت الميزانية تخوف الشعب من ارتفاع الضغط الاقتصادي عليهم. وبالفعل، بمجرد تقديم الميزانية؛ بدأت أسعار السلع الأساسية بالبلاد في الارتفاع بشكل خيالي.واضطرت الأجهزة الأمنية إلى أن تقطع الاتصالات والإنترنت عن جميع المدن التي شهدت تظاهرات، وتقوم بمحاصرة هذه المدن تخوفاً من انتشارها إلى مدن أخرى. ولم يكن هناك أي تقرير عن حصيلة الاحتجاجات، لكن بعض الشهود، الذين أمكن التواصل معهم، أكدوا لـ «الجريدة» أن ما يزيد على مئتي شخص جرحوا إثر ضربهم من الأجهزة الأمنية، وتم اعتقال ما يزيد على خمسمئة شخص في مدينة مشهد فقط.

الأثري لـ الجريدة•: حصر ترقيات «الإشرافية» بالمعلمين

أكد وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، اعتماد لجنة التنظيم لشروط وضوابط جديدة لعملية الترقي للوظائف الإشرافية في الوزارة، موضحا أن الشروط والضوابط الجديدة وضعت لتنظيم العمل وضمان سيره بالشكل المطلوب.وقال الأثري، في تصريح خاص لـ 'الجريدة'، إن اللجنة قررت اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية التعليمية وفقا للقانون 86/2017 الخاص بالهيئات التعليمية وقرارات مجلس الخدمة المدنية التي جاءت تنفيذا لهذا القانون، لافتا إلى أن من أهم الشروط التي تم وضعها، تحديد وحصر الوظائف الإشرافية التعليمية على أعضاء السلك التعليمي فقط.وأضاف أن الشروط الجديدة ستطبق على جميع الوظائف الإشرافية التعليمية، بداية من رؤساء الأقسام التعليمية والمديرين المساعدين ومديري المدارس، وصولا إلى وظيفة المدير العام للمنطقة التعليمية، لافتا إلى أن هذه الوظائف ستكون حكرا على أعضاء الهيئة التعليمية المتدرجين بالوظائف التعليمية فقط، ولن يسمح بدخول أي موظفين آخرين للتنافس على الوظائف الإشرافية التعليمية معهم وأشار إلى أن اللجنة قررت كذلك حصر الترقيات إلى وظيفة مراقب مرحلة تعليمية في المناطق التعليمية بنفس المرحلة التعليمية، بحيث يتم ترقية مدير رياض الأطفال إلى وظيفة مراقب رياض أطفال، ومديري الابتدائي إلى مراقب مرحلة ابتدائية وهكذا، لضمان وجود شخص متخصص في المرحلة، لافتا إلى أن من أهم الشروط بحسب رأي اللجنة أن يكون المدير العام للمنطقة هو شخص تعليمي متدرج في الوظائف الإشرافية التعليمية، وأن يكون شاغلا لمنصب مدير شؤون تعليمية عند التقدم لوظيفة المدير العام للمنطقة التعليمية.وذكر الأثري أن المرحلة السابقة كانت انتقالية، ولهذا لم تكن هذه الشروط مطبقة، إلا أننا ارتأينا وضع قرارات تنظم عملية الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية، والتي سيتم تطبيقها بذات السياسة على بقية المناصب الإشرافية وفق التخصصات، لافتا إلى أن ذلك يشمل كذلك قطاع التعليم الخاص، حيث يتم تسكين وظائفه التعليمية من ضمن الجسد التعليمي في القطاع.ولفت إلى أنه تمت مراعاة التخصص قدر الإمكان في كل وظيفة اشرافية، مع فتح المجال في بعض المناصب الإشرافية التي يصعب حصرها في بعض الحالات من داخل القطاع، لافتا إلى أن اللجنة وضعت كذلك الوصف الوظيفي لمرافقي الطلبة، التي سيتم اعتمادها عقب عطلة رأس السنة المقبلة ليصار إلى تنفيذها وتعميمها على المدارس، لتكون خريطة واضحة لمهام مرافقات الطالبات في المدارس وكيفية ممارسة مهامهن داخل المدارس.وشدد على أن الوزارة ماضية في التوسع بعملية تعيين مرافقي الطلبة بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة فتح المجال لتعيين مرافقي طلبة من الذكور في مدارس البنين.

1.03 مليار دينار أرباح البورصة في 2017

أنهت مؤشرات بورصة الكويت جلسات 2017 خضراء، إذ كسب المؤشر السعري 11.4%، «والوزني» 5.7%، وحقق «كويت 15» مكاسب بـ3.3%، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بواقع 1.03 مليار دينار، بالغة 27.3 ملياراً، حتى أمس.خليجياً، خسر مؤشر السوق القطري 18.5 في المئة تقريباً، تلاه سوق مسقط بخسارة 12.5%، كما فقد «دبي» 4.5%، و«أبوظبي» 3.3%، في حين استقر مؤشر «تاسي» السعودي على مكاسب محدودة جداً لم تتعد عشري نقطة مئوية، بفضل تعاملات الجلسة الأخيرة، بعد أن بلغ الأسبوع الأخير من العام وهو في حالة تعادل، ورافق مؤشر سوق البحرين مؤشرات بورصة الكويت، وحقق 6.7%.

الانباء

خادم الحرمين الشريفين بحث مع ناصر صباح الأحمد العلاقات بين البلدين

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.ورحب خادم الحرمين الشريفين بالشيخ ناصر صباح الاحمد والوفد المرافق له في زيارته للمملكة.من جانبه، نقل الشيخ ناصر صباح الاحمد لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.حضر اللقاء سفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الاحمد ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح والشيخ عبدالله ناصر صباح الاحمد والشيخ حمد خالد الحمد المالك.وعقب اللقاء أقام خادم الحرمين الشريفين للشيخ ناصر صباح الاحمد والوفد المرافق مأدبة غداء على شرفهم.وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له قد جالوا في منطقة قصر الدرعية التاريخية.وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له وصل إلى المملكة العربية السعودية، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وسفيرنا لدى الرياض الشيخ ثامر الجابر والملحق العسكري في السفارة العميد الركن محمد الفرحان.ويرافق الشيخ ناصر صباح الأحمد كل من وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح والشيخ عبدالله ناصر صباح الاحمد والشيخ حمد خالد المالك الصباح.وتوجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وكان في وداع وزير الدفاع على أرض المطار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وعدد من كبار قادة الجيش.

استمرار حجز 4 وأمرٌ بضبط خامس في «الإساءة إلى ولي العهد»

أمرت نيابة العاصمة باستمرار حجز أربعة مواطنين وبضبط وإحضار خامس بقضية الإساءة إلى سمو ولي العهد.وأفاد مصدر لـ «الأنباء» بأن المتهمين واجهوا مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي فيما يتعلق بالإساءة إلى نائب مسند الإمارة. وأضاف المصدر أن تحريات الأجهزة الأمنية في القضية أكدت قيام أحد المتهمين بتصوير سمو ولي العهد من شاشة تلفاز ديوانية خلال حضور سموه حفل افتتاح بطولة الخليج، فيما قام الآخرون بالتعليق عليه بشكل ساخر ونشره بوسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية.

الراي

«الخارجية» تردّ على الاتهامات «الأفريقية» بـ «العبودية»: المزاعم حول وضع الخادمات دعاية وتكسّب انتخابي

ردت وزارة الخارجية على المزاعم والاتهامات التي تصف الكويت بـ «الكابوس» للخادمات الأفريقيات اللواتي يعملن في البلاد، معتبرة ان ما نشرته بعض وسائل الإعلام في أفريقيا عن تعرض العمالة الأفريقية لـ«العبودية» يدخل في إطار الدعاية والتكسب الانتخابي هناك.ونشرت وسائل إعلام في الغابون تقريراً زعمت فيه ان «النساء من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية اللواتي هجرن أوطانهن بسبب الحاجة، يتم بيعهن ومعاملتهن كالعبيد بعد أن تم خداعهن وإيهامهن بأنهن قادرات على كسب العيش الكريم في الكويت».ونفى مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان في تصريح لـ «الراي» صحة ما ورد في التقرير من مزاعم تتعرض لها العمالة الافريقية العاملة في الكويت»، مؤكدا أن «عدد العاملات من الغابون في الكويت قليل جدا ويتراوح بين 10 و15 شخصاً ولم يتم تسجيل اي حادثة معهن».وبيّن المشعان أن «السفارة الكويتية هناك لم تتلقَ أي شكوى أو احتجاج بسبب سوء التصرفات تجاه العمالة، كما هو العرف الديبلوماسي»، مؤكدا أن «ما ورد في التقرير غير جدي وغير صريح، وما نشرته بعض وسائل الإعلام هناك ما هو إلا دعاية مغرضة لأغراض شخصية وسعياً لتكسب انتخابي».وأوضح المشعان أن «بعض الحالات التي سجلت في السابق كانت من جنسيات أخرى وأعدادها قليلة، وكانت تصرفات فردية وتمت معالجتها»، مشيرا إلى أن «سيراليون طلبت من الكويت وقف إصدار التأشيرات لرعاياها حتى يتم تنظيم آلية استقدام الخدم منها، كما أنه لا يوجد في الكويت عمالة منزلية من دول أميركا اللاتينية كما ورد في هذا التقرير».بدوره، أكد عميد السلك الديبلوماسي في الكويت سفير السنغال عبد الأحد امباكي ان «ما حصل من اعتداء على بعض الخدم من الجاليات الافريقية في الكويت في السابق، لا يشكل ظاهرة عامة نسبة لأعدادهم الكبيرة من مختلف دول العالم، فالحالات كلها كانت فردية».وارجع امباكي في تصريح لـ«الراي» احد أهم اسباب ما تعرضت له بعض الخادمات «لعدم وجود تنسيق بين وكالات التوظيف والسفارات الكويتية، وأيضاً مع السفارات الأفريقية في الكويت، بالإضافة لطمع بعض الوكلاء الذين يرسلون العمالة للعمل في مختلف الدول».واكد امباكي ان «مثل هذه الحوادث القليلة جدا على مدى السنوات العشر الماضية لن تؤثر على سمعة الكويت كبلد للانسانية، كونها دولة يحكمها القانون وقانونها يكفل حقوق جميع العاملين فيها».وشكر امباكي وزارتي الخارجية، والداخلية ممثلة بالوزير ووكيل الوزارة والشيخ مازن الجراح واللواء طلال معرفي، على تعاونهم مع السفارات لحل كل هذه الحالات الإنسانية في مركز العمل الإنساني تحت قيادة قائد الانسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وكان تقرير نشرته وسائل إعلام غابونية قد وصف الكويت بـ «الكابوس»، لافتاً إلى أن «الخادمات الأفريقيات العاملات اللواتي يتقاضين رواتب زهيدة في هذا البلد النفطي يتعرضن للعبودية بعد أن هجرن أوطانهن بسبب الحاجة».وذكر التقرير «ثمة مقاطع فيديو جديدة عن الكويت تظهر النساء القادمات من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية يتم بيعهن ومعاملتهن كالعبيد، بعد أن تم خداعهن وايهامهن بأنهن قادرات على كسب العيش الكريم في الكويت».ونقل التقرير عمن أسماهم بوكلاء العمالة الذين يقومون بتجنيدهن للعمل كخادمات أو ممرضات، ومن ثم بيعهن إلى أرباب عمل محتملين «يتعين عليهن العمل ما بين 22 و 24 ساعة في اليوم. كل شيء، في كثير من الأحيان، تحت تهديد السوط».وأضاف التقرير «تزعم المهاجرات الأفريقيات، ومعظمهن من غرب وشرق أفريقيا، أنهن دفعن ما يتراوح بين نصف مليون و2 مليون فرنك إفريقي للمهربين الذين لديهم شركاء في الكويت» لافتاً إلى أنهن «يقبعن في الأسرفي أماكن مغلقة وحراسة مشددة».وتابع التقرير: «تم بث شريط فيديو لسيدة تحكي محنتهن، وأن بعضهن مرضى ولا يستطعن رؤية الطبيب أو تلقي الرعاية وتمت مصادرة كل أوراقهن الثبوتية».وتقول احدى الضحايا - وفقاً للتقرير - «صادروا كل شيء، ولا يمكننا مغادرة البلاد. نحن عالقون هنا. نرجو مساعدتنا، رحمة بنا»، وزادت «تتعرض الأمهات اللواتي تركن منازلهن سعيا إلى حياة أفضل للضرب واستخدامهن كأشياء، وعندما نريد الدفاع عن أنفسنا، يقال لنا إننا عبيد»ويبيّن التقرير «لدى هؤلاء المهاجرات الأفريقيات تصاريح إقامة مرتبطة بصاحب عملهن، وهذا هو السبب في أنهم لا يستطعن الهروب من الظروف المؤسفة في مكان عملهن، التي كثيرا ما تنطوي على عدم دفع الرواتب، والعنف البدني والنفسي ، والإرهاق، واستحالة التواصل مع العالم الخارجي».

خليل الصالح يفتح ملف العلاج بالخارج في زمن الحربي: كم عدد المبتعثين على نفقة «الصحة»... يستحقون أم لا؟

فتح النائب خليل الصالح ملف العلاج بالخارج في حقبة تولي وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي مسؤولية وزارة الصحة، طالبا بكشف كل الأرقام عن تلك الحقبة، من سافر وهو غير مستحق، ومن لم يتسن له السفر على الرغم من استحقاقه، ومن لم يستكمل علاجه على الرغم من أن لديه تقارير تفيد بضرورة استمراره في العلاج.ووجّه الصالح حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح، مطالبا بفتح ملف العلاج بالخارج والكشف عن اعداد المرضى الذين تم ارسالهم للعلاج على نفقة وزارة الصحة «خصوصا بعدما تعاظمت الشكاوى من قبل المواطنين المستحقين للعلاج بالخارج ولكن لا يتم ارسالهم، وفي المقابل يرسل آخرون غير مستحقين»، فضلا عن «عدم استكمال المبتعثين إلى الخارج لعلاجهم واعادتهم إلى الكويت قبل الانتهاء من مدة العلاج، على الرغم من أن لديهم تقارير تفيد بضرورة استكمال العلاج».وقال الصالح لـ «الراي»: «نحن في حاجة إلى معرفة آلية العمل في إدارة العلاج بالخارج، وتحديدا في الفترة السابقة التي تمتد من الأول من ديسمبر 2016 إلى الأول من ديسمبر 2017»، لافتا إلى ضرورة معرفة أعداد المرضى الجدد الذين تم إرسالهم للعلاج بالخارج إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتايلند.وذكر الصالح أنه ضمّن أسئلته الى وزير الصحة الاستفسار عن أعداد الحالات التي يُطلب لها مواعيد يومياً في كل من الدول التي ذكرها آنفا، متسائلا ما إن كان تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء للحالات المقرر إرسالها للعلاج بالخارج، وهي حالات السرطان والأطفال والحالات الحرجة والمستعصية؟وشدد الصالح على ضرورة معرفة اعداد المرضى الذين تم ابتعاثهم خلال العام الماضي، وهل تم ارسالهم للعلاج وفق تقارير طبية وخضعوا للجان، مشددا على أهمية الكشف عن التفاصيل «خصوصا أن الملف ظل دوما مثار جدل ولغط».

أنس الصالح يعين عبدالله الهاجري مديراً لمكتب الإنماء الاجتماعي

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قراراً بتعيين عبدالله الهاجري مديراً لمكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان رئيس الحكومة بدرجة وكيل وزارة.ويسعى المكتب إلى تعزيز ثقافة الوسطية وتعزيز الوحدة الوطنية والشفافية بين التعاملات الرسمية وغيرها، ومواكبة المشاريع الإنمائية والوقاية من الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع، وتقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المجالات الإنمائية والنفسية والتربوية والاجتماعية والأسرية.